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Президент Приднестровья принял литовского посла

Президент Приднестровья принял литовского посла
фото : president.gospmr.org

В Тирасполе с рабочим визитом находится Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в РМ Тадас Валионис. Дипломата принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Посла сопровождает заместитель Егле Блознелиене. Приднестровскую сторону представил также Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает пресс-служба главы государства

Обменявшись приветствиями, собеседники упомянули, что Тадас Валионис в Приднестровье не впервые. В 2007 году он посещал республику в составе европейской делегации. В то время он представлял Литву в рабочей группе по Восточной Европе и Центральной Азии в Совете Европейского союза. В качестве посла Литовской Республики это первый визит в ПМР. Эту должность Тадас Валионис занимает с августа 2022 года. Гость отметил, что прибыл лично познакомиться с ситуацией и наметить планы взаимодействия на период его посольской службы.

Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье открыто для диалога. Основными вопросами остаются сохранение мира и безопасности граждан – как в республике, так и в региональном пространстве, а также возобновление переговорного процесса. Глава приднестровского государства выразил уверенность, что, невзирая на сложные обстоятельства, при желании сторон переговоры и работа формата «5+2» могут и должны быть продолжены. Вадим Красносельский также рассказал об аспектах предотвращенных терактов, ходе и результатах их расследования, подчеркнув, что недопущение этих преступлений позволило избежать дестабилизации региональной обстановки.

Участники встречи обменялись информацией и мнениями по различным вопросам, представляющим обоюдный интерес, обсудили перспективы переговорного процесса, говорили о двустороннем приднестровско-литовском взаимодействии, в том числе о разного рода проектах – потенциальных и ранее реализованных на территории Приднестровья с литовским участием.
  • Сегодня, 14:43
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