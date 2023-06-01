Накануне в Бендерах около 16:00 на пересечении улиц Коммунистической и С. Лазо произошло ДТП.
Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, 64-летний водитель маршрутки двигался на зелёный сигнал светофора. Он почти пересёк перекрёсток, когда услышал сирену машины пожарной охраны СВПЧ-2.
Спецавтомобиль ехал на красный свет, спешил на вызов: в переулке Вокзальном горела сухая трава. 31-летний водитель не убедился в том, что ему уступают дорогу машины с других направлений, и столкнулся с маршруткой. От удара в бок её отбросило на тротуар.
В салоне общественного транспорта находились люди. Одна пассажирка ударилась головой о сиденье. Жительница г. Бендеры 35 лет получила ушибы и ссадины. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.
На тушение сухой травы отправили другой пожарный расчёт, который оперативно справился с огнём.
По факту ДТП проводится разбирательство. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и степень вины каждого из участников аварии.