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ДТП в Бендерах

ДТП в Бендерах
фото: mvdpmr.org

Накануне в Бендерах около 16:00 на пересечении улиц Коммунистической и С. Лазо произошло ДТП.

Как сообщает пресс-центр МВД ПМР, 64-летний водитель маршрутки двигался на зелёный сигнал светофора. Он почти пересёк перекрёсток, когда услышал сирену машины пожарной охраны СВПЧ-2.

Спецавтомобиль ехал на красный свет, спешил на вызов: в переулке Вокзальном горела сухая трава. 31-летний водитель не убедился в том, что ему уступают дорогу машины с других направлений, и столкнулся с маршруткой. От удара в бок её отбросило на тротуар.

В салоне общественного транспорта находились люди. Одна пассажирка ударилась головой о сиденье. Жительница г. Бендеры 35 лет получила ушибы и ссадины. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

На тушение сухой травы отправили другой пожарный расчёт, который оперативно справился с огнём.

По факту ДТП проводится разбирательство. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и степень вины каждого из участников аварии.

ДТП в Бендерах
фото: mvdpmr.org
  • Сегодня, 14:58
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