С 1 июля заработная плата некоторых категорий бюджетников, работающих в Центральном государственном управлении, увеличится. На это выделено почти 90 млн леев.
Парламент одобрил в первом чтении исправления государственного бюджета на текущий год, передает ipn.md
Премьер-министр Дорин Речан заявил на пленарном заседании парламента, что страна нуждается в эффективной администрации и должны быть более менее нормальные зарплаты. По его словам, так больше не может продолжаться, и обязанность властей состоит в том, чтобы постепенно повышать заработную плату всем.
„Мы обязаны, чтобы эти инвестиции в заработную плату привели к увеличению доходов, генерировали способность Республики Молдова вступления в ЕС, вести переговоры о проектах помощи”, - отметил глава правительства.
Оппозиция подвергла критике проект. Депутат Блока коммунистов и социалистов Алла Дарованная заявила, что остаток государственного долга Республики Молдова на 31 марта 2023 года составил 96,6 млрд леев, или 34,3% ВВП, а обслуживание государственного долга в 2023 году прогнозируется в размере 5,3 млрд леев, или 8,2% бюджета.
„В условиях такого бюджета правительство решило увеличить заработную плату до 50 184 леев, а государство потратит на это 90 млн леев. Сначала повысьте заработную плату в сфере образования и медицины, иначе Республика Молдова останется с правительством, президентом и пенсионерами”, - сказала депутат.
Проект по исправлению госбюджета предусматривает повышение заработной платы для министров и около 1300 должностных лиц из аппарата правительства. Согласно проекту, заработная плата высокопоставленных лиц будет рассчитана с 1 июня в 3 тыс. леев по сравнению с 1900 леев, как в настоящее время. Исключение составляют первые вице-премьеры, заместители премьер-министров, министры, правительственный агент и генеральный секретарь правительства, которые будут получать 3600 леев. Таким образом, заработная плата министров вырастет с 26 000 леев до 50 000 леев.
Исправления в Законе о бюджете должны быть приняты и в окончательном чтении.