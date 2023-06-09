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Партию фальшивых купюр на сумму один миллиард долларов изъяли в Турции

Партию фальшивых купюр на сумму один миллиард долларов изъяли в Турции
Фото: haberler.com

Управление жандармерии Стамбула изъяло крупнейшую в истории Турции партию фальшивых купюр на сумму один миллиард долларов. Они предназначались для вывоза в страны Африки, сообщает 9 июня турецкое информагентство DHA.

На складе в одном из районов Стамбула, где хранились фальшивые доллары, изъято 10 миллионов стодолларовых купюр, пишет eadaily.com

В рамках расследования дела уже задержаны шесть человек, в том числе трое шведов, британец и гражданин Ганы. На виллах в стамбульском районе Шишли, где проживали иностранцы, проведены обыски, в ходе которых изъяты крупные денежные суммы и драгоценности.

Диппредставительства стран, гражданами которых являются задержанные, проинформированы о проведении в их отношении расследования.

  • Вчера, 21:16
  • DTV
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