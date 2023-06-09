Управление жандармерии Стамбула изъяло крупнейшую в истории Турции партию фальшивых купюр на сумму один миллиард долларов. Они предназначались для вывоза в страны Африки, сообщает 9 июня турецкое информагентство DHA.
На складе в одном из районов Стамбула, где хранились фальшивые доллары, изъято 10 миллионов стодолларовых купюр, пишет eadaily.com
В рамках расследования дела уже задержаны шесть человек, в том числе трое шведов, британец и гражданин Ганы. На виллах в стамбульском районе Шишли, где проживали иностранцы, проведены обыски, в ходе которых изъяты крупные денежные суммы и драгоценности.
Диппредставительства стран, гражданами которых являются задержанные, проинформированы о проведении в их отношении расследования.