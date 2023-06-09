Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото", которое годами было предметом судебной тяжбы в Нидерландах, должно быть возвращено Украине. Об этом говорится в решении суда, передает eurointegration.com.ua
Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года.
"Верховный суд отклонил кассационную жалобу "крымских музеев", таким образом, решение суда (Апелляционного суда Амстердама – ред.) остается в силе", – говорится в решении.
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное пользование из четырех музеев Крыма в 2014 году. 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. Суд в Амстердаме в 2021 году принял решение в пользу Украины.
"Крымские музеи" обратились в Верховный Суд, который 9 июня постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины.
"Решение Верховного Суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям", – говорится в решении суда.
В феврале 2014 года коллекция "скифского золота" была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.
Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.
МИД пообещал реакцию Москвы на решение суда Нидерландов по скифскому золоту
Решение Верховного суда Нидерландов по скифскому золоту создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в распространенном 9 июня комментарии, сообщает iz.ru
«Вердикт создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.
Захарова также назвала данное решение ангажированным и подчеркнула, что скифское золото является частью культурного наследия Крыма и никакие решения не могут отменить этот неоспоримый факт.