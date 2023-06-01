Численность населения с постоянным местом жительства в Республике Молдова на 1 января 2023 года составила 2 512 800 человек, что на 52 300 человек (на 2,0%) меньше, чем на начало предыдущего года.
По данным Национального бюро статистики (НБС), это количество людей, проживавших за последние 12 месяцев года на территории Республики Молдова. Средний возраст населения увеличился на 0,4 года по сравнению с предыдущим годом – с 39,9 до 40,3 года, сообщает mold-street.com
Данные, опубликованные НБС, показывают, что на снижение численности населения в значительной степени повлиял чистый миграционный приток, который до сих пор остается отрицательным.
Его объем значительно увеличился в 2021 году, составив по уточненным данным значение -45 400 человек, а в 2022 году – -43 000 человек. Так, за 9 лет, с 2014 по 2023 г., негативная миграция составила около 317,1 тыс. человек, максимальный уровень отмечен в 2017 г. – более 50 тыс. человек.
Отрицательный естественный прирост в 2022 году составил -9 200 человек и уменьшился по сравнению с предыдущим годом (-16 100 человек в 2021 году), а за 9 лет, с 2014 по 2023 год, убыль составила около 39 000 человек.
Таким образом, за девять лет численность населения с постоянным местом жительства в Республике Молдова уменьшилась примерно на 356 000 человек.
По оценкам, на начало 2023 года женское население составляло 1 325 200 человек или 52,7% населения страны. При этом мужское население составляло 1 187 600 человек или 47,3% населения страны. Доля молодого населения снижается
Данные также свидетельствуют о том, что наиболее значительное снижение фиксируется среди молодого населения. Например, доля населения в возрасте 25-29 лет уменьшилась в 2023 году по сравнению с 2022 годом на полпроцента, а доля населения в возрасте 70-74 лет увеличилась на 0,5 процентных пункта.
Средний возраст населения на 1 января 2023 года увеличился на 0,4 года по сравнению с предыдущим годом (с 39,9 года до 40,3 года). Средний возраст женского населения составил 42,1 года, что на 3,8 года выше среднего возраста мужского населения (38,3 года).