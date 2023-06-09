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В Верховном Совете рассмотрели пакет законопроектов в сфере банкротства

В Верховном Совете рассмотрели пакет законопроектов в сфере банкротства

Комитет Верховного Совета ПМР по экономической политике, бюджету и финансам на своем заседании рассмотрел ряд законодательных инициатив, сообщает парламентская пресс-служба.

Среди них - пакет законопроектов, регулирующий отношения в сфере банкротства, а также изменения и дополнения в действующую госпрограмму «Поддержка и развитие туризма на 2019-2026 годы». В госпрограмме предлагается скорректировать сумму общего финансирования, объем которого составляет порядка 11 миллионов рублей.

Что касается правоотношений в сфере банкротства, то авторы законодательной инициативы парламентарии Александр Коршунов и Антон Онуфриенко считают, что в республике необходимо на законодательном уровне принять некоторые меры, которые ускорят погашение задолженности. В первую очередь речь идет о долгах по зарплате перед работниками обанкротившихся предприятий.

В частности, как полагают депутаты, необходимо установить порядок выплаты вознаграждения арбитражных управляющих, который будет стимулировать их к оперативному рассмотрению дел о банкротстве.

Речь также идет о том, чтобы усилить санкции, установленные Уголовным кодексом ПМР за преступления в сфере банкротства, ввести новые составы преступлений и закрепить на законодательном уровне механизм погашения требований кредиторов по обязательствам должника перед гражданином по выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, о выплате вознаграждений по авторским договорам.

Сегодня процедура банкротства занимает много времени и финансово неэффективна. К тому же в настоящее время отсутствует практический механизм предотвращения банкротства и выявления фиктивного банкротства.

Также законопроектом (с учетом внесенных поправок) предлагается ввести упрощенную процедуру оформления документов на имущество юридического лица, признанного банкротом, расширить возможности опубликования необходимых сведений в альтернативных источниках, конкретизировать понятия «текущие платежи» и «преднамеренное банкротство».
  • Вчера, 22:02
  • DTV
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