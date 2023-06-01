Пять рабочих погибли в субботу в результате взрыва на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары. Об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны Турции.
"Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ ("Машиностроительная и химическая промышленность") в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибли пять наших рабочих. Начато расследование произошедшего", - говорится в заявлении, передает ТАСС.
Источник в спасательных службах сообщил, что не менее пяти человек находятся под завалами после взрыва, ведутся работы по их вызволению. "На заводе есть раненые. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся под завалами", - отметил собеседник агентства.
На месте происшествия работают медики и отряды спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям Турции. Территория фабрики, расположенной в отдаленном от жилых кварталов районе Эльмадаг, оцеплена, но к въезду на объект приходят родственники сотрудников, которые могли пострадать или погибнуть при взрыве. По сведениям агентства Ihlas, взрыв произошел в производственном цехе. На данный момент пожарные в целом взяли возгорание под контроль и продолжают тушение огня.
Машины скорой помощи увезли несколько пострадавших в больницы. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. О причинах взрыва пока информации нет.