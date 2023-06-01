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В Кишиневе водитель "припарковал" свой BMW на ступеньках перед зданием правительства

В Кишиневе водитель "припарковал" свой BMW на ступеньках перед зданием правительства

Утром в субботу, в Кишиневе, по лестнице здания правительства Молдовы поднялся человек на автомобиле, на место прибыли несколько бригад патрульно-постовой службы.

По первой информации, человек за рулем был пьян, сообщила журналисту от realitatea.md пресс-секретарь Национальной инспекции общественной безопасности РМ Наталья Головко. Причина поступка водителя пока неизвестна.

«Установлено, что у водителя в выдыхаемом воздухе было 0,70 мг/л паров. Его доставили в Инспектор полиции Буюкань для документального оформления и установления всех обстоятельств», — сообщила Наталья Головко.

Изображения автомобиля на лестнице исполнительного аппарата были опубликованы в Telegram-каналах и на страницах в социальных сетях. Иная информация о случившемся уточняется.

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