Утром в субботу, в Кишиневе, по лестнице здания правительства Молдовы поднялся человек на автомобиле, на место прибыли несколько бригад патрульно-постовой службы.
По первой информации, человек за рулем был пьян, сообщила журналисту от realitatea.md пресс-секретарь Национальной инспекции общественной безопасности РМ Наталья Головко. Причина поступка водителя пока неизвестна.
«Установлено, что у водителя в выдыхаемом воздухе было 0,70 мг/л паров. Его доставили в Инспектор полиции Буюкань для документального оформления и установления всех обстоятельств», — сообщила Наталья Головко.
Изображения автомобиля на лестнице исполнительного аппарата были опубликованы в Telegram-каналах и на страницах в социальных сетях. Иная информация о случившемся уточняется.