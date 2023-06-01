Dnestr.TV

 
0

Олег Серебрян: "Приднестровское урегулирование зависит от исхода войны в Украине"

Олег Серебрян: "Приднестровское урегулирование зависит от исхода войны в Украине"
Фото: открытые источники / вице-премьер по реинтеграции РМ Олег Серебрян

Урегулирование приднестровского спора зависит от исхода войны в Украине. Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции РМ Олег Серебрян, согласно которому, политическое урегулирование конфликта пока неопределенно, а озабоченность молдавских властей в настоящее время связана с экономической реинтеграцией региона. По его словам, в последнее время удалось направить ряд приднестровских предприятий в русло молдавского законодательства.

Вице-премьер РМ Олег Серебрян говорит, что формат переговоров 5+2 не работает, и его реанимация невозможна до тех пор, пока два участника формата, Украина и Россия, находятся в состоянии войны. Он добавил, что произошли изменения в экономической реинтеграции приднестровского региона, отмечает IPN.

„От исхода войны в Украине во многом зависит приднестровское урегулирование, а также других конфликтов в регионе, в том числе на Южном Кавказе. В нашем случае политическое урегулирование наступит после других процессов. Первые процессы, которые уже происходят, касаются экономической и социальной интеграции. В течение года ситуация развивалась довольно быстро, с регистрацией предприятий, с их привязкой к молдавскому правовому пространству, с их ориентацией на молдавский и западный рынки. Если исключить из расчета энергетических экономических агентов, то 90% торговли приднестровского региона приходится на Республику Молдова, Украину и Европейский Союз”, - сказал Олег Серебрян в рамках передачи „Puncte de Reflecție” на Vocea Basarabiei.

Демилитаризация Приднестровья, вывод войск и боеприпасов с левого берега Днестра все еще находятся в повестке дня молдавских властей, хотя диалог с Москвой заблокирован, говорит Олег Серебрян.

„Что означает проблема российских войск? В основном это просто флаги. Потому что после того, как ротация стала невозможной, с 2015 года, большая часть военнослужащих это местные молодые люди. Так что на самом деле они никуда не уедут. Там набирают местных новобранцев, а старшие офицеры должны будут уехать при таких обстоятельствах. Самым сложным моментом остается вопрос о складах с боеприпасами в Колбасне. Мы даже не знаем, сколько этих боеприпасов и в каком они состоянии. Дело в том, что значительная часть этого вооружения не переносится, и нам нужно подумать о том, как уничтожить большое количество боеприпасов, не ставя под угрозу безопасность людей”, - пояснил вице-премьер по реинтеграции РМ.

Склад в Колбасне был основан в 1949 году и считается крупнейшим военным складом в Восточной Европе, в котором, по оценкам, хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов.

ipn.md
  • Сегодня, 11:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Подписан указ о призыве россиян, пребывающих в запасе

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Подписан указ о призыве россиян, пребывающих в запасе
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна