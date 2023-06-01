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ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больницу

ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больницу
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Авария произошла на трассе Тирасполь-Каменка, в районе пункта пропуска «Дубоссары-Кошница», 9 июня примерно в 18:30.

Микроавтобус «Мерседес» перевозил пассажиров из Тирасполя в Дубоссары. Со второстепенной на главную дорогу выезжал «Ниссан». За рулём авто находилась 43-летняя женщина. Она не уступила дорогу маршрутке, произошло столкновение.

От удара «Мерседес» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. На маршрутке было установлено газовое оборудование. Герметичность баллонов была нарушена, начал травить метан, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Очевидцы позвонили в экстренные службы. Госавтоинспекторы регулировали дорожное движение. Пожарные и спасатели отсоединили клеммы от аккумулятора во избежание воспламенения, охладили и стравили газ из баллонов.

В результате ДТП 5 человек были доставлены в Дубоссарскую ЦРБ. Водитель маршрутки 56 лет получил открытый перелом подколенника. Врачи экстренно провели операцию.

Пострадали и четыре пассажира «Мерседеса». В травматологическое отделение с переломом носа, вывихом плеча, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали 39-летнего мужчину.

Медики также диагностировали у 36-летней женщины ушиб грудной клетки, у 17-летней девушки – сотрясение головного мозга, у молодого человека 22 лет – травму кисти правой руки. После обследования они были направлены амбулаторное лечение.

В салоне «Ниссана» в качестве пассажиров находились супруг и дочь автоледи. Никто не пострадал. По предварительным данным, женщина находилась за рулём трезвой. Изъятые у неё биопробы направлены на экспертизу.

По факту ДТП сотрудники ГАИ продолжают разбирательство.

ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больницу
Фото: пресс-центр МВД ПМР

ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больницу
Фото: пресс-центр МВД ПМР

ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больницу
Фото: пресс-центр МВД ПМР

ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больницу
Фото: пресс-центр МВД ПМР
  • Сегодня, 12:04
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