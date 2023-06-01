Авария произошла на трассе Тирасполь-Каменка, в районе пункта пропуска «Дубоссары-Кошница», 9 июня примерно в 18:30.
Микроавтобус «Мерседес» перевозил пассажиров из Тирасполя в Дубоссары. Со второстепенной на главную дорогу выезжал «Ниссан». За рулём авто находилась 43-летняя женщина. Она не уступила дорогу маршрутке, произошло столкновение.
От удара «Мерседес» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. На маршрутке было установлено газовое оборудование. Герметичность баллонов была нарушена, начал травить метан, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Очевидцы позвонили в экстренные службы. Госавтоинспекторы регулировали дорожное движение. Пожарные и спасатели отсоединили клеммы от аккумулятора во избежание воспламенения, охладили и стравили газ из баллонов.
В результате ДТП 5 человек были доставлены в Дубоссарскую ЦРБ. Водитель маршрутки 56 лет получил открытый перелом подколенника. Врачи экстренно провели операцию.
Пострадали и четыре пассажира «Мерседеса». В травматологическое отделение с переломом носа, вывихом плеча, закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали 39-летнего мужчину.
Медики также диагностировали у 36-летней женщины ушиб грудной клетки, у 17-летней девушки – сотрясение головного мозга, у молодого человека 22 лет – травму кисти правой руки. После обследования они были направлены амбулаторное лечение.
В салоне «Ниссана» в качестве пассажиров находились супруг и дочь автоледи. Никто не пострадал. По предварительным данным, женщина находилась за рулём трезвой. Изъятые у неё биопробы направлены на экспертизу.
По факту ДТП сотрудники ГАИ продолжают разбирательство.