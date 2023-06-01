Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о решении, принятом 12 июня 2023 года Специальной комиссией при Правительстве по регулированию вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров, сообщается на сайте ГТК ПМР
Возможность вывоза из Приднестровья без ограничений до особого решения Специальной комиссии установлена для прочих орехов, свежих или сушеных, очищенных от скорлупы или неочищенных, с кожурой или без кожуры: миндаль: очищенный от скорлупы: горький (код ТН ВЭД 080212100), а также для прочих орехов, свежих или сушеных, очищенных от скорлупы или неочищенных, с кожурой или без кожуры: орех лесной, или лещина (Corylus sрр.): очищенный от скорлупы (код ТН ВЭД 080222000).
В то же время ГТК напоминает юридическим лицам о том, что таможенное оформление продовольственных товаров, указанных в пункте 2 Указа Президента ПМР от 30 марта 2022 года № 113 «О запрете вывоза из Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров», производится исключительно при наличии решения Специальной комиссии о возможности их вывоза из ПМР и документов, подтверждающих оплату товара в соответствии с внешнеэкономическим договором.
Ограничения на вывоз овощей
Постановлением кабинета министров Приднестровья ограничен вывоз с территории республики физическими лицами картофеля, капусты, моркови и репы в пределах 100 килограммов в месяц, сообщает newspmr.com
«Данная мера принята в целях обеспечения продовольственной безопасности Правительство Приднестровской Молдавской Республики», - отмечается в постановлении Правительства ПМР. Документ постановляет:
Ограничить вывоз из Приднестровской Молдавской Республики физическими лицами товаров для личного пользования, классифицируемых в товарных подсубпозициях Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 0701 90 500, 0701 90 900, 0704 90 100, 0706 10 000, и установить, что вывоз из Приднестровской Молдавской Республики физическими лицами указанных товаров для личного пользования допускается в пределах 100 кг, не чаще одного раза в месяц.
Нормы вывоза физическими лицами до 100 кг отдельных товаров для личного пользования:
0701 90 500 – картофель свежий или охлажденный молодой (с 1 января по 30 июня); 0701 90 900 – картофель свежий или охлажденный; 0704 90 100 – белокочанная и краснокочанная капуста; 0706 10 000 – морковь и репа.
Государственному таможенному комитету ПМР предписано производить таможенное оформление вышеуказанных товаров для личного пользования исключительно в пределах установленных норм.