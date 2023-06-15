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В ОКК утвержден новый временный представитель России

В ОКК утвержден новый временный представитель России
фото: novostipmr

Объединённой контрольной комиссии удалось решить организационный вопрос, который привёл к срыву прошлого заседания. Тогда российская делегация просила утвердить в качестве своего временного представителя действующего члена Объединенного военного командования старшего воинского начальника Дмитрия Сорокина. Это нужно, пока не приедет постоянный представитель взамен выбывшего Алексея Макарова.

Молдавская делегация тогда отказалась согласовать кандидатуру, мотивируя тем, что член ОВК не может одновременно входить и в ОКК. На нынешнем заседании российская сторона представила другую кандидатуру. Против неё возражений не было, передаёт novostipmr.com

«Была затруднительная для нас ситуация, но мы её решили. В итоге всё-таки у нас сегодня решение было принято: введён Задомский Максим Александрович, это атташе российского посольства. У нас теперь обеспечен гарантированный кворум», – отметил глава российской делегации в ОКК Александр Андреев.

Напомним, от каждой стороны (российской, приднестровской и молдавской) в ОКК должно быть представлено по 2 человека. Тогда работа комиссии и принимаемые ею решения считаются легитимными и имеют законную силу.

На сегодняшнем заседании заслушаны 2 доклада Объединённого военного командования. Ситуация в Зоне безопасности остаётся стабильной и контролируемой.
  • Вчера, 19:56
  • DTV
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