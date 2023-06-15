Ночью 15 июня на пульт бендерской пожарной охраны поступило сообщение о горящем гараже по улице Первомайской в Кицканах. Была угроза распространения огня на дом, сообщает пресс-центр МВД.
В течение 15 минут три пожарных расчёта прибыли на место происшествия. Приступив к тушению очага возгорания, пожарные также подали ствол с водой на летнюю кухню, чтобы не допустить распространения огня.
Первым огонь увидел проезжающий мимо сотрудник СВПЧ-2. Он и вызвал огнеборцев. Примерно в это же время соседи проснулись от сильного зарева. Вместе со специалистом они тушили горящие постройки водой из садового шланга до приезда пожарных.
На локализацию возгорания площадью 120 кв. м сотрудникам СВПЧ-2 понадобилось 40 минут.
Огнём уничтожены: гараж, машина «Фольксваген», хозяйственная постройка, крыша дома.
Со слов специалистов, большая площадь горения обусловлена тем, что постройки находились очень близко друг к другу и пожар был поздно замечен.