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Молдова приобрела систему наблюдения воздушного пространства

Молдова приобрела систему наблюдения воздушного пространства
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый. Иллюстрация: tv8.md

Республика Молдова приобрела современную систему наблюдения воздушного пространства, и солдаты Национальной армии скоро приступят к обучению.

Министр обороны Анатолий Носатый не сообщил о цене закупки и о других технических деталях, но пообещал, что Минобороны скоро сообщит подробную информацию, передает europalibera.org

«Оборонный институт Республики Молдова находится в процессе модернизации и преобразования национальной системы обороны. Мы предложили модернизировать все военные области, в том числе область воздушного пространства», — заявил Носатый, присутствовавший на встрече министров стран НАТО в Брюсселе 15-16 июня.

Молдавские власти предложили модернизировать систему защиты и наблюдения за воздушным пространством после того, как несколько ракет пролетели над воздушным пространством, а некоторые обломки ракет даже упали на территорию Республики Молдова.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу подтвердил, что в самое ближайшее время Национальная армия РМ получит системы противовоздушной обороны, деньги на которые выделил Европейский фонд мира. На саммите Европейского политического сообщества, которое принимала Молдова 1 июня, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что ЕС выделил около € 87 млн на модернизацию молдавской армии, пишет eadaily.com

Кишинев получит медицинское и саперное оборудование, а также радар для наблюдения за воздушным пространством. По словам главы европейской дипломатии, оборудование будет способствовать усилиям по сохранению мира. «Помогая вам стать сильнее, мы помогаем Европе стать сильнее и безопаснее», — заявил он.

Напомним, в Молдове отсутствуют современные системы радиолокации и ПВО, способные обнаруживать, сопровождать и сбивать воздушные объекты. Еще в 2016 году партия зенитно-ракетного вооружения (комплексы С-125 «Нева M1») была продана молдавскими властями офшорной компании с британской регистрацией. Тогдашние власти рассчитывали отдать свое небо под контроль Румынии, но столкнулись с бюрократическими вопросами согласования с партнерами Бухареста по НАТО.

Как сообщало EADaily, президент РМ Майя Санду давно просила у западных партнеров системы РЛС ПВО, аналогичные тем, что получает Украина. Кишинев вел переговоры о приобретении современной радиолокационной системы GM 200 производства французского гиганта Thales. Стоимость одного такого передвижного комплекса примерно 14,5 млн евро.
  • Вчера, 20:53
  • DTV
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