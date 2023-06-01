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Служба государственной охраны в Молдове получит право инициировать и проводить проверку на полиграфе

Служба государственной охраны в Молдове получит право инициировать и проводить проверку на полиграфе

Служба государственной охраны в Молдове получит право инициировать и проводить проверку на полиграфе.

Законопроект, предусматривающий это, был принят на сегодняшнем пленарном заседании, 22 июня, голосами 57 депутатов. В настоящее время в учреждении есть тестовое устройство, которое было получено от международных партнеров по развитию, передает rupor.md

"Проект разработан с целью приведения положений Закона о применении тестирования на детекторе лжи (полиграфе) в соответствие с положениями Закона о Службе государственной охраны. Проверку на полиграфе будет проводить сертифицированный специалист с соблюдением положений нормативно-правовой базы", — говорится в документе.

В настоящее время, по закону, право инициировать проверку с применением полиграфа имеют Высший совет прокуроров, органы МВД, Национальный антикоррупционный центр, Служба разведки и безопасности и Таможенная служба.

Законодательная инициатива принадлежит депутатам парламентской фракции GLC Андриану Кептонарe и Оазу Нантою.
  • Вчера, 20:36
  • DTV
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