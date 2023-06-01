Вице-премьер-министр по реинтеграции Олег Серебрян обсудил вопросы приднестровского урегулирования со спецпредставителем Украины, послом по особым поручениям Пауном Роховеем.
Он назначен ответственным со стороны Киева в процессе приднестровского урегулирования, передает point.md ссылаясь на infotag.md
"Обсуждения были сосредоточены на текущей региональной ситуации, событиях, проблемах, рисках, потребностях в помощи и возможностях с обменом мнениями о перспективах продвижения в процессе регулирования реинтеграции Приднестровья.
Подтверждена твердая поддержка Украиной достижения мирного и устойчивого урегулирования приднестровского конфликта с восстановлением территориальной целостности Молдовы, уважением суверенитета страны и ее границ, признанных международным сообществом", - сообщило Бюро по реинтеграции по итогам встречи.
Собеседники также отмечали, что в новых реалиях, с учетом европейского курса Украины и Республики Молдова, "роль Европейского Союза в процессе регулирования станет еще более важной".
"Официальные лица согласились и подтвердили необходимость координации действий и подходов по различным аспектам, представляющим взаимный интерес, а также укрепления различных форм взаимодействия в продвижении твердой территориальной и отраслевой политики реинтеграции в интересах граждан обеих стран", – подчеркивается в сообщении.
В начале этой недели вице-премьер Олег Серебрян назвал переговорный формат "5+2" неживым. Он заявил, что "возобновление переговоров в формате "5+2" возможно только при условии нормализации отношений между Россией и Украиной".
Ранее, он говорил о том, что при возобновлении переговоров необходимо усилить роль Евросоюза, с учетом того, что Молдова и Украина стали кандидатами в члены ЕС. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил 1июня во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове, что "формата "5+2" больше не существует".
"Может быть, Молдова захочет подключить к этому формату Румынию или другую страну, я не знаю. Но я точно знаю, что Украина в этом процессе будет играть главную роль. (...) Конфликт в Приднестровье будет разрешен после победы Украины в войне, я в этом уверен", – подчеркнул Зеленский.