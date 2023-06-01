Одиннадцать приднестровских врачей стали участниками программы обучающих курсов по приёмам сердечно-лёгочной реанимации. Мероприятие прошло при поддержке Международного Комитета Красного Креста и симуляционного центра Кишинёва. В занятиях приняли участие специалисты Республиканского центра скорой медицинской помощи и Региональной станции скорой медицинской помощи.
Врачам предстояло пройти два этапа тренинга. Первый включал в себя теоретическую тестовую часть, каждому из специалистов необходимо было набрать максимальное количество баллов. Далее предстояла практическая часть с занятиями на тренажёрах, передаёт пресс-служба Минздрава ПМР
В смоделированной ситуации врачи оказывали необходимые реанимационные действия, отработали приёмы индивидуальной и командной работы. После этого прошёл экзамен, показавший насколько хорошо участники усвоили полученные знания. Закрепили результат работой над ошибками, зафиксированными на видео. Тренером-куратором курса выступил представитель Международного Комитета Красного Креста из Азербайджана Тарлан Агаев.
Всем участникам будут выданы международные сертификаты о прохождении занятий.
Как отметил главный внештатный специалист скорой медицинской помощи Вячеслав Малиёв, мероприятие стало первым этапом программы неотложной медицинской помощи и практического обучения наших сотрудников. В будущем предусмотрены ряд обучающих встреч в кишинёвском симуляционном центре. Подобные программы позволяют проводить практическое обучение приёмам сердечно-легочной реанимации у взрослых и детей, оказывать неотложную помощь на догоспитальном этапе, отработать все приёмы на высокоточных тренажёрах и специальном оборудовании.