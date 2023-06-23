Спикер парламента РМ Игорь Гросу. Коллаж: Point.md
Молдова выйдет из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ до конца весенней сессии парламента. Об этом в эфире на Jurnal TV заявил спикер Игорь Гросу, сообщает newsmaker.md
Он также добавил, что депутаты правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) изучают вопрос высылки российских дипломатов, «чтобы установить паритет между численностью молдавского и российского диппредставительства».
Ранее парламентские комиссии уже одобрили выход из четырех соглашений, подписанных в рамках СНГ. Это договора о взаимопомощи в случае аварий и других чрезвычайных происшествий на электростанциях стран СНГ, о возвращении культурно-исторических ценностей государствам происхождения, о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соглашении о стратегических вооруженных силах.
«Какой смысл нам как законодательному органу находиться в этой МПА, когда государство-основатель — Россия вторглась в другое государство-основатель — Украину? Все равно мы там больше не участвуем, на приглашения не откликаемся, членский взнос не платим, а коллеги из оппозиции за свой счет продолжают ездить, присутствовать там. Мы приняли решение покинуть МПА до конца этой сессии», — заявил Гросу.
Говоря о сокращении российской дипломатической миссии, глава ПДС отметил, что теперь Кишинев не должен «питать иллюзий, что Москва изменит свое поведение». В настоящее время соотношение составляет 6 молдавских дипломатов на 40 российских дипломатов.
При этом он сообщил о том, что власти республики видят её в будущем частью Румынии.
«Как они относились к нам неуважительно, так и далее будут относиться к нам. Сейчас изучают эту инициативу, и по этому поводу внесут предложение. Народ, проживающий здесь, и диаспора, два раза голосовали за вектор. Они сказали, что мы хотим состоять в европейской семье, мы там себя видим, там наши дети учатся, там работают наши родители. В Румынии. Мы часть одной нации. Мы туда хотим. И, пожалуйста, уважайте выбор нашего народа. А они делают все, чтобы удержать нас в серой зоне, чтобы мы не развивались», — цитирует Игоря Гросу eadaily.com
Как сообщало EADaily , о том, что молдавские власти проводят двуличную линию в отношении СНГ, заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кишинев говорит о стремлении покинуть Содружество, но в то же время не торопится отказываться от его социально-экономических преимуществ
Гросу попросил не называть его по отчеству: Ивановичи в Сибири
Инцидент произошел во время протеста фермеров перед парламентом, когда Игорь Гросу вышел, чтобы поговорить с аграриями, а также сделать заявления для прессы.
В какой-то момент к Гросу на русском языке обратилсь журналистка, назвав его по имени и отчеству - Игорь Иванович, сообщает unimedia.info
"Только не нужно обращаться ко мне так. Говорите - Игорь. Ивановичи в Сибири", — прервал ее Игорь Гросу.