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В МВД подвели итоги операции «Пристегнись!»

В МВД подвели итоги операции «Пристегнись!»
фото: mvdpmr

Профилактические мероприятия проходили по всей республике с 19 по 21 июня. Сотрудники ГАИ напоминали водителям и пассажирам об использовании ремней безопасности, правилах перевозки несовершеннолетних.

Пока длилась операция, госавтоинспекторы привлекли к ответственности 181 водителя. Все они были не пристёгнуты за рулём, сообщает пресс-центр МВД ПМР

За нарушение правил перевозки пассажиров было вынесено 58 постановлений.

Госавтоинспекция Приднестровья напоминает: чтобы избежать серьёзных травм в ДТП, и водителю, и пассажиру необходимо пристёгиваться ремнём безопасности. Детей до 12 лет перевозить в удерживающих устройствах или автокреслах.

Счастливого пути! Берегите себя!
  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 44
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