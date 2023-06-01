Профилактические мероприятия проходили по всей республике с 19 по 21 июня. Сотрудники ГАИ напоминали водителям и пассажирам об использовании ремней безопасности, правилах перевозки несовершеннолетних.
Пока длилась операция, госавтоинспекторы привлекли к ответственности 181 водителя. Все они были не пристёгнуты за рулём, сообщает пресс-центр МВД ПМР
За нарушение правил перевозки пассажиров было вынесено 58 постановлений.
Госавтоинспекция Приднестровья напоминает: чтобы избежать серьёзных травм в ДТП, и водителю, и пассажиру необходимо пристёгиваться ремнём безопасности. Детей до 12 лет перевозить в удерживающих устройствах или автокреслах.