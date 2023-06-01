В состав жюри международного конкурса «Открытая Евразия» была приглашена талантливая писательница из Молдовы - Людмила Дубковецкая. Новый член жюри не только является известным автором, но и активно участвует в пропаганде культурного наследия Молдовы за рубежом.
Произведения Людмилы Дубковецкой повествуют о жизненных ценностях, они полны эмоций и обладают глубиной. Госпожа Дубковецкая также является лауреатом многих литературных конкурсов и премий. Писательница будет оценивать работы в категории “Проза”.
“Open Eurasia” – это престижный ежегодный конкурс, объединяющий писателей, переводчиков, художников Евразии. Он проводится британской некоммерческой организацией “Eurasian Creative Guild” уже 12 лет и призван открывать новые имена в мировой литературе.
В 2023 году конкурс проходит среди финалистов прошлых лет, проект соберет лучших из лучших. Работы будут оценивать писатели из Молдовы, Испании, России, Китая, Беларуси, Израиля, Казахстана, Грузии и Великобритании.
Общий призовой фонд составляет 50.000$ долларов США.
“Участники конкурса имеют уникальную возможность получить оценку своих работ таким серьезным профессионалом как Людмила Дубковецкая. Ее присутствие в жюри гарантирует, что лучшие произведения обязательно будут отмечены и достойно награждены ”. - отметила директор конкурса Анна Лари.
Результаты судейства будут объявлены в сентябре текущего года на фестивале Open Eurasian Literature Festival & Book Forum. Ранее мероприятие проходило в Австралии, Казахстане, Великобритании, Тайланде, Кыргызстане, Узбекистане, Бельгии и Швеции.
Справка: Конкурс “Open Eurasia” – это ежегодный международный конкурс, объединяющий поэтов, писателей, художников из евразийского региона. Построен на принципе взаимодействия всех искусств на основе литературы, предоставляя возможность наладить диалог и коммуникацию внутри литературного и культурного пространства. И предоставляя возможность авторам заявить о себе. Директор конкурса Анна Лари.
Евразийская Творческая Гильдия (Лондон) — это место встречи профессионалов, которая служит общей площадкой для объединения творческих людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ с друг другом.