С наступлением жаркой погоды в республике резко возросло число утонувших.
В целях профилактики несчастных случаев на воде сотрудники Главного управления по ЧС проводят профилактические рейды в местах несанкционированного купания.
Особое внимание уделяют предотвращению трагических случаев с несовершеннолетними. Участники рейдов проводят разъяснительную работу с подростками и родителями о соблюдении правил поведения вблизи водных объектов, призывают граждан быть предельно осторожными во время купания, контролировать своих детей и неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, передает пресс-центр МВД ПМР.