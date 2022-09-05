Василий Шоймару отметил, что "спустя 33 года после объявления суверенитета маленькая группа коллег в парламенте дискриминирует страну, где румынский язык является государственным"
Депутат от правящей в Молдове Партии действия и солидарности (ПДС) Василий Шоймару предложил штрафовать коллег, выступающих на русском языке. С такой инициативой он выступил в ходе прошедшего в пятницу отчета Совета по предотвращению дискриминации и предоставлению равенства шансов, который представил в парламенте руководитель этой структуры Ян Фельдман, передает ТАСС.
"Спустя 33 года после объявления суверенитета маленькая группа коллег в парламенте дискриминирует страну, где румынский язык является государственным, выступая на русском. Сколько еще нужно ждать, чтобы эта группка оказалась вместе со всеми? У вас есть какой-то механизм для решения проблемы? У меня есть, и он экономического характера", - обратился Шоймару к докладчику, дав понять, что "необходимо ввести штрафы против говорящих на русском".
Отвечая на его вопрос, Фельдман отметил, что в ЕС, куда стремится руководство Молдовы, языковое разнообразие является одной из главных ценностей.
"ЕС богат разнообразием культур и языков, а права на использование того или иного языка - обязательство Молдовы, которая она приняла в рамках евроинтеграции. И если завтра будет принят закон, предполагающий санкционирование за обращение на негосударственном языке, то мы окажемся в Европейском суде по правам человека, заплатим там, не будем приняты в ЕС и вернемся к изначальной точке, где находились 33 года назад", - пояснил он.
Языковой вопрос в Молдове носит болезненный характер. В 1989 году на волне перестройки население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить вместе с молдавским языком в качестве второго государственного языка и русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны и который являлся основным для каждого третьего жителя. Однако депутаты парламента отказались и русский был объявлен языком межнационального общения вместе с государственным молдавским. Тогда эти споры вылились в конфликт в Гагаузии, войну в Приднестровье и привели к расколу страны.
Споры вокруг языка разгорелись после прихода к власти Партии действия и солидарности, немалая часть которой считает, что Молдова должна объединиться с Румынией. По их инициативе парламент страны 23 марта одобрил переименование государственного языка в румынский. При этом для внесения поправок в Конституцию у правящей партии не хватило голосов, и молдавский по-прежнему значится в ней государственным языком.
Жители Гагаузии не должны что-либо "диктовать" всей молдове. А Приднестровье, возможно, следовало бы "отдать Украине". С такими заявлениями в интервью Jurnal.md выступил депутат от партии PAS Василе Шоймару.
Как пишет gagauzvedomosti.md, его спросили, был ли риск “потерять Приднестровье и Гагаузию”, если бы в 1991 году была провозглашена “униря” Молдовы и Румынии.
Депутат PAS уверен, что жители обоих регионов “не думали так, как сейчас, до тех пор, пока им в рот не засунули идею остановить унионистское движение”. “Если бы через 2-3часа после провозглашения независимости была бы провозглашена и “униря”, все было бы намного проще.
Тогда мы могли решить все проблемы, и не было бы нужды в 13-й статье Конституции (декларирующей молдавский язык государственным – прим.Ред.) и много другого бардака, от которых мы не можем избавиться даже сейчас”, – сказал депутат.
Он допускает, что “мы могли бы уступить Украине Приднестровский регион, попросив взамен историческую Бессарабию и Буковину до Черновиц”, а “Гагаузская автономия не настолько сильна, чтобы что-то диктовать”, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Василе Шоймару добавил, что гагаузам “суют в рот то, что они говорят, но совершенно по-другому видят ситуацию образованные люди”.
В этом смысле депутат PAS похвалил Константина Таушанжи, который “до сих пор борется с тамошними глупостями, работая для спасения гагаузской культуры”.