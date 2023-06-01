Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утвержден и введен в работу Порядок реагирования медицинских работников лечебно-профилактических учреждений на случаи семейно-бытового насилия.
«Норматив направлен на обеспечение прав и законных интересов граждан, в особенности женщин и несовершеннолетних детей в ситуациях семейно-бытового насилия, а также на предупреждение семейно-бытового насилия и предоставление эффективной медицинской помощи и защиты пострадавшим от семейно-бытового насилия», - отмечается в сопровождении к документу, передает newspmr.com.
Порядок является обязательным для руководителей и медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, вовлеченных в процесс оказания неотложной и плановой медицинской помощи лицам, пострадавшим от семейно-бытового насилия.
Основные цели: - эффективное выявление лиц, пострадавших от семейно-бытового насилия, и обеспечение качества предоставляемых услуг; - обеспечение безопасности пострадавшим от семейно-бытового насилия на всех этапах оказания медпомощи; - осуществление сбора данных в целях закрепления доказательной базы на основании своевременного документирования и перенаправления материалов по случаю факта насилия; - обеспечение конфиденциальности услуг, предоставляемых пострадавшим от семейно-бытового насилия; - эффективное перенаправление пострадавших от семейно-бытового насилия для получения услуг в кризисных центрах и иных организациях; - обеспечение своевременного и системного функционирования механизма внутриведомственного и межведомственного взаимодействия с другими службами (организациями), предоставляющими услуги пострадавшим от семейно-бытового насилия.
Задачи медперсонала: - выявление и идентификация жертв семейно-бытового насилия; - оценка их потребностей и существующих ресурсов; - предоставление необходимой медицинской помощи; - управление рисками и планирование безопасности; - документирование случая и информирование правоохранительных органов в установленных законодательством случаях; - перенаправление жертв семейно-бытового насилия в другие специализированные организации (кризисный центр).
Согласно нормативу, выявление случаев семейно-бытового насилия осуществляется медработниками в ходе реализации их непосредственных функциональных обязанностей:
- во время профилактического медицинского осмотра, активных посещений участкового врача (участковой медицинской сестры) пациентов на дому, прямого обращения в лечебно-профилактическое учреждение для получения медицинской помощи, а также путем обращения за скорой медицинской помощью при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; - на основе перенаправления со стороны различных организаций, включая лечебно-профилактические; - в процессе взаимодействия с родственниками пациентов, членами семьи или их соседями в случае обнаружения признаков, вызывающих подозрения на факты семейно-бытового насилия.
В случае выявления у жертвы семейно-бытового насилия признаков психологического насилия медицинский работник оказывает психологическую поддержку и информирует жертву семейно-бытового насилия о специализированных услугах в этой области (психолог, психиатр) и только с согласия жертвы семейно-бытового насилия перенаправляет для получения специализированной помощи.
Медработник обязан обеспечить перенаправление жертвы насилия c добровольного согласия в органы, организации и кризисные центры, специализирующиеся на предупреждении насилия и борьбе с ним:
- правоохранительные органы; - другие медицинские организации; - органы и организации для оказания социальной поддержки жертвам семейно-бытового насилия; - организации, предоставляющие юридическую помощь; - кризисные центры и иные некоммерческие организации.