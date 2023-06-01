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Утвержден Порядок реагирования медицинских работников на случаи семейно-бытового насилия

Утвержден Порядок реагирования медицинских работников на случаи семейно-бытового насилия
Фото: Maurizio Gambarini / DPA / ТАСС

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утвержден и введен в работу Порядок реагирования медицинских работников лечебно-профилактических учреждений на случаи семейно-бытового насилия.

«Норматив направлен на обеспечение прав и законных интересов граждан, в особенности женщин и несовершеннолетних детей в ситуациях семейно-бытового насилия, а также на предупреждение семейно-бытового насилия и предоставление эффективной медицинской помощи и защиты пострадавшим от семейно-бытового насилия», - отмечается в сопровождении к документу, передает newspmr.com.

Порядок является обязательным для руководителей и медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, вовлеченных в процесс оказания неотложной и плановой медицинской помощи лицам, пострадавшим от семейно-бытового насилия.

Основные цели:
- эффективное выявление лиц, пострадавших от семейно-бытового насилия, и обеспечение качества предоставляемых услуг;
- обеспечение безопасности пострадавшим от семейно-бытового насилия на всех этапах оказания медпомощи;
- осуществление сбора данных в целях закрепления доказательной базы на основании своевременного документирования и перенаправления материалов по случаю факта насилия;
- обеспечение конфиденциальности услуг, предоставляемых пострадавшим от семейно-бытового насилия;
- эффективное перенаправление пострадавших от семейно-бытового насилия для получения услуг в кризисных центрах и иных организациях;
- обеспечение своевременного и системного функционирования механизма внутриведомственного и межведомственного взаимодействия с другими службами (организациями), предоставляющими услуги пострадавшим от семейно-бытового насилия.

Задачи медперсонала:
- выявление и идентификация жертв семейно-бытового насилия;
- оценка их потребностей и существующих ресурсов;
- предоставление необходимой медицинской помощи;
- управление рисками и планирование безопасности;
- документирование случая и информирование правоохранительных органов в установленных законодательством случаях;
- перенаправление жертв семейно-бытового насилия в другие специализированные организации (кризисный центр).

Согласно нормативу, выявление случаев семейно-бытового насилия осуществляется медработниками в ходе реализации их непосредственных функциональных обязанностей:

- во время профилактического медицинского осмотра, активных посещений участкового врача (участковой медицинской сестры) пациентов на дому, прямого обращения в лечебно-профилактическое учреждение для получения медицинской помощи, а также путем обращения за скорой медицинской помощью при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
- на основе перенаправления со стороны различных организаций, включая лечебно-профилактические;
- в процессе взаимодействия с родственниками пациентов, членами семьи или их соседями в случае обнаружения признаков, вызывающих подозрения на факты семейно-бытового насилия.

В случае выявления у жертвы семейно-бытового насилия признаков психологического насилия медицинский работник оказывает психологическую поддержку и информирует жертву семейно-бытового насилия о специализированных услугах в этой области (психолог, психиатр) и только с согласия жертвы семейно-бытового насилия перенаправляет для получения специализированной помощи.

Медработник обязан обеспечить перенаправление жертвы насилия c добровольного согласия в органы, организации и кризисные центры, специализирующиеся на предупреждении насилия и борьбе с ним:

- правоохранительные органы;
- другие медицинские организации;
- органы и организации для оказания социальной поддержки жертвам семейно-бытового насилия;
- организации, предоставляющие юридическую помощь;
- кризисные центры и иные некоммерческие организации.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 01:16
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