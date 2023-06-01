На спортивной площадке Учреждения исполнения наказаний №2 Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР прошла товарищеская встреча по мини-футболу между осужденными и профессиональными футболистами. Это уже не первая встреча с мастерами игры в футбол. Ранее своим мастерством с осужденными поделились игроки команды "Авангард-TVPMR", представляющие Первый Приднестровский Телеканал. В этот раз свой мастер-класс осужденным продемонстрировали игроки футбольной команды «СКА-Армеец», серебряные призеры национального чемпионата Молдавии по мини-футболу.
Проведение такого рода мероприятий стало возможным благодаря созданию спортивной площадки с резиновым покрытием на территории жилой зоны УИН-2 ГСИН МЮ ПМР в 2022 году за счет средств Фонда капитальных вложений, сообщается на сайте ГСИН МЮ ПМР.
К участникам встречи обратились руководители двух ведомств. Первый заместитель министра юстиции- начальник ГСИН МЮ ПМР поблагодарил команду оборонного ведомства за согласие принять участие встречи, отметив, что это даст возможность осужденным не только повысить навыки игры в футбол, но и способствует созданию здорового микроклимата в среде осужденных. Заместитель министра обороны отметил, что встреча проходит в рамках проведения мероприятий, посвященных 82-ой годовщине начала Великой Отечественной войны и пожелал всем мирного неба, чтобы соперники встречались только на футбольных полях. Руководители пожелали командам поделиться опытом, показать красивую игру, получить положительные эмоции.
Судейство в игре обеспечивал квалифицированный судья. На футбольном поле с первых минут разыгралась настоящая борьба за мяч. Гости демонстрировали хорошую тактику ведения игры и технику владения мячом. Команда осужденных УИН-2 ГСИН МЮ ПМР показала достойное сопротивление профессиональным игрокам на поле. В первом тайме инициатива была на стороне футболистов-армейцев. Осужденным приходилось отбивать атаки мастеров. Несмотря на преимущество команды «СКА-Армеец», соперникам удалось пробить их ворота один раз. Со счетом 4:1 в пользу армейцев команды ушли на перерыв. Во втором тайме команда осужденных УИН-2 учла свои ошибки, определила слабые стороны противника и сумела сравнять счет. После финального свистка счет на табло был 5:5.
В целом в этот день проигравших действительно не было, каждый участник получил огромный заряд бодрости и отличного настроения.
В память о встрече представители спортивного клуба подарили осужденным комплект мячей, а те, в свою очередь, сувенир в виде настенных часов, вырезанные из дерева.
Закрывая турнир, руководители двух ведомств выразили надежду на проведение таких встреч в дальнейшем.
Отметим, что в учреждении большое внимание уделяется физическому воспитанию осужденных, так как систематические занятия спортом являются эффективной профилактикой правонарушений и помогают с пользой провести свободное время. Кроме того, спортивные мероприятия дают осужденным возможность почувствовать себя частью команды и общества в целом, что положительно влияет на атмосферу внутри отряда и способствует успешной ресоциализации.