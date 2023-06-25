Молдова получит доступ к новому маршруту транспортировки природного газа на территорию Украины, что позволит республике стать важным транзитным коридором в Европе, сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.
"Для Молдовы будет доступен еще один маршрут транспортировки природного газа. Следуя нашим обращениям к властям Украины, регулирующий орган в сфере энергетики начал процедуру утверждения входного тарифа на пункте присоединения Алексеевка, на направлении из Молдовы на Украину. Благодаря этому маршруту наша страна имеет возможность стать важным транзитным коридором", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства энергетики в Facebook, сообщает ria.ru.
Как пояснили в ведомстве, ввод в эксплуатацию нового маршрута открывает новые возможности как для международных трейдеров. Они смогут извлечь выгоду из маршрутов с юга - Азербайджана, Турции, Греции, Болгарии - к подземным хранилищам природного газа на Украине.
В министерстве уверены, что это позволит Молдове внести свой вклад в повышение энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы.