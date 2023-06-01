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Британский МИД рекомендует гражданам Великобритании уехать из Украины и объезжать Молдову

Британский МИД рекомендует гражданам Великобритании уехать из Украины и объезжать Молдову

В министерстве иностранных дел Великобритании рекомендовали гражданам срочно покинуть Украину и не пытаться туда попасть через Молдову. Текст рекомендаций опубликован на сайте британского правительства.

Дипломаты рекомендовали британцам, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну при первой возможности. Гражданам Великобритании не рекомендуют въезжать на территорию Украины через Молдову, а также воздержаться от любых поездок в Приднестровье.

"Приднестровье находится вне контроля молдавских властей. Наши возможности оказывать консульскую поддержку в этом регионе крайне ограничены, и в случае военных действий на границе с Украиной или вблизи нее они будут еще более ограничены", - говорится в сообщении.

Перед поездкой в Молдову власти Британии предлагает своим гражданам ознакомиться с текущими требованиями к въезду в страну, чтобы не получить отказ.

"Они [правила въезда в Молдавию] могут измениться без особого предупреждения. Следите за обновлениями этого объявления и поддерживайте связь со своим туроператором", - предупреждают в Форин офис.

Отмечается, что в феврале 2022 года молдавские власти объявили чрезвычайное положение из-за регионального кризиса, которое продолжается и по сей день.

"С осени 2022 года в центре Кишинева, а иногда и в других местах регулярно проходят политические демонстрации. Они, вероятно, продолжатся. Они были небольшими по размеру, в целом мирными и хорошо охраняемыми. С февраля 2023 г. поступают сообщения и свидетельства об организованных попытках определенных групп использовать такие демонстрации в качестве прикрытия для провоцирования беспорядков. Вам рекомендуется держаться подальше от всех политических демонстраций", - говорится в документе.

Молдавские власти строго применяют санкции (в том числе депортацию) к тем, кто просрочил пребывание, - предупреждают дипломаты Соединённого королевства.

Британские власти также призвали своих граждан быть бдительными. В Кишиневе они могут стать жертвами мелких преступлений.

"Оставьте свой паспорт, проездные документы и другие ценные вещи в надежном месте и возьмите с собой ксерокопию вашего паспорта для идентификации личности", - говорится в сообщении.

mybusiness.md
  • Сегодня, 14:44
  • DTV
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