Бендерская студия эстетической гимнастики «Олимпик» завоевала две золотые и две бронзовые медали на вторых Балканских играх по эстетической групповой гимнастике, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры Инфо».
Соревнования проходили в болгарском городе Бургас. Выступали более 500 спортсменов (62 команды) из Греции, Турции, Сербии, Румынии, Болгарии, Молдовы и Приднестровья. Впервые приняли участие в соревнованиях бендерчанки: поехали 5 команд – 31 гимнастка, которых тренируют Татьяна Чобаника, Алина Канаровская и Валерия Калинина.
Команды «Артемида» (4-6 лет) и «Роккет» (6-8 лет) в своих возрастных категориях заняли первые места. У команд «Софи» (6-8 лет) и «Алия» (8-10 лет) – бронза. Команда «Алькор» (10-12 лет) оказалась на 4-м месте.
Отметим, что студия эстетической гимнастики «Олимпик» была открыта в Бендерах 1 ноября 2018 года. В ней занимаются более 80 детей разного возраста.
В отличие от художественной гимнастики, в эстетической нет предметов (лент, мячей и обручей), а выступления проходят только в группах от 6 человек. Группы формируются по возрасту, комплекции, уровню подготовки. Это относительно молодой вид спорта, основанный на стилизованных, естественных движениях всего тела, которые призваны передавать общий характер музыки и различную эмоциональную окраску.