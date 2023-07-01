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Бендерские гимнастки завоевали призовые места на Балканских играх

Бендерские гимнастки завоевали призовые места на Балканских играх
фото: t.me/bendery_tv

Бендерская студия эстетической гимнастики «Олимпик» завоевала две золотые и две бронзовые медали на вторых Балканских играх по эстетической групповой гимнастике, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры Инфо».

Соревнования проходили в болгарском городе Бургас. Выступали более 500 спортсменов (62 команды) из Греции, Турции, Сербии, Румынии, Болгарии, Молдовы и Приднестровья. Впервые приняли участие в соревнованиях бендерчанки: поехали 5 команд – 31 гимнастка, которых тренируют Татьяна Чобаника, Алина Канаровская и Валерия Калинина.

Команды «Артемида» (4-6 лет) и «Роккет» (6-8 лет) в своих возрастных категориях заняли первые места. У команд «Софи» (6-8 лет) и «Алия» (8-10 лет) – бронза. Команда «Алькор» (10-12 лет) оказалась на 4-м месте.

Отметим, что студия эстетической гимнастики «Олимпик» была открыта в Бендерах 1 ноября 2018 года. В ней занимаются более 80 детей разного возраста.

В отличие от художественной гимнастики, в эстетической нет предметов (лент, мячей и обручей), а выступления проходят только в группах от 6 человек. Группы формируются по возрасту, комплекции, уровню подготовки. Это относительно молодой вид спорта, основанный на стилизованных, естественных движениях всего тела, которые призваны передавать общий характер музыки и различную эмоциональную окраску.

  • Сегодня, 08:46
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