Dnestr.TV

 
0

Сейм Польши призвал Киев признать вину в Волынской резне

Сейм Польши призвал Киев признать вину в Волынской резне
фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Сейм Польши единогласно принял постановление в восьмидесятую годовщину Волынской резни. Варшава потребовала от Киева признать вину и провести эксгумацию, сообщает iz.ru

Как передает «Польское радио», документ поддержали все 440 присутствующих депутатов.

В резолюции говорится, что польско-украинское примирение «должно включать также признание вины и почтение памяти жертв Второй мировой войны».

«Необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и поминовение всех жертв геноцида в Восточных Кресах»,— говорится в документе. Вместе с тем в постановлении отмечаются украинцы, которые, рискуя жизнью, противостояли преступлениям.

Сейм считает Волынскую резню «геноцидом, спланированным лидерами Организации украинских националистов» (ОУН Степана Бандеры, признана экстремистской и запрещена в РФ). Целью было «уничтожение поляков в Юго-восточных Кресах, в районах Полесья, Люблинского и Подкарпатского воеводств».

В 2015–2017 годах отношения между Польшей и Украиной обострились из-за вопроса о Волынской резне. Это касалось героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ), которая в 1943 году ее устроила Волынскую резню.

Жертвами стали десятки тысяч поляков.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заявлял, что исторические разногласия остались в прошлом. Однако в мае 2023 года МИД Польши призвал господина Зеленского извиниться за Волынскую резню.

Посол Украины в Польше Василь Зварич назвал этот призыв неприемлемым.

Ранее, 9 июля, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетили мессу в память о жертвах Волынской резни. Месса прошла в кафедральном костеле святых Петра и Павла в городе Луцке.

В середине июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Польша ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших.
  • Сегодня, 08:11
  • DTV
  • Просмотров: 63
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна