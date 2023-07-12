Сейм Польши единогласно принял постановление в восьмидесятую годовщину Волынской резни. Варшава потребовала от Киева признать вину и провести эксгумацию, сообщает iz.ru
Как передает «Польское радио», документ поддержали все 440 присутствующих депутатов.
В резолюции говорится, что польско-украинское примирение «должно включать также признание вины и почтение памяти жертв Второй мировой войны».
«Необходимо провести эксгумацию, достойное захоронение и поминовение всех жертв геноцида в Восточных Кресах»,— говорится в документе. Вместе с тем в постановлении отмечаются украинцы, которые, рискуя жизнью, противостояли преступлениям.
Сейм считает Волынскую резню «геноцидом, спланированным лидерами Организации украинских националистов» (ОУН Степана Бандеры, признана экстремистской и запрещена в РФ). Целью было «уничтожение поляков в Юго-восточных Кресах, в районах Полесья, Люблинского и Подкарпатского воеводств».
В 2015–2017 годах отношения между Польшей и Украиной обострились из-за вопроса о Волынской резне. Это касалось героизации Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ), которая в 1943 году ее устроила Волынскую резню.
Жертвами стали десятки тысяч поляков.
Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году заявлял, что исторические разногласия остались в прошлом. Однако в мае 2023 года МИД Польши призвал господина Зеленского извиниться за Волынскую резню.
Посол Украины в Польше Василь Зварич назвал этот призыв неприемлемым.
Ранее, 9 июля, президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда посетили мессу в память о жертвах Волынской резни. Месса прошла в кафедральном костеле святых Петра и Павла в городе Луцке.
В середине июня заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский отметил, что Польша ждет от Украины не единичных извинений за Волынскую резню 1943 года, а комплексного подхода к решению проблемы погибших.