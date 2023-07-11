Группа ученых из швейцарского института Пауля Шеррера совместно с коллегами из США, Китая, Ирландии, Финляндии и Швеции провела моделирование климата на суперкомпьютере, согласно которому на Земле возможно возникновение климатической катастрофы. Результаты исследования опубликованы на сайте научной информационной платформы Science Direct..
В данном исследовании авторы использовали климатические и экономические модели, учли 1200 технологий производства и использования энергии, а также методы сокращения выбросов парниковых газов, пишет gazeta.ru
В ходе эксперимента компьютер сгенерировал 4 тыс. сценариев для 15 регионов мира с учетом возможного развития событий с шагом в 10 лет вплоть до 2100 года.
В итоге 70% сценариев предсказали, что в следующие пять лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Эти 1,5 градуса станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления станут необратимыми и катастрофическими.
Поэтому международные эксперты призвали удержать потепление именно в этом пределе.
Данное исследование может послужить идеей для разработки планов действий по борьбе с изменением климата считают ученые.