фото: протест перед зданием Центральной избирательной комиссии 11 июля
В Молдове не состоится референдум по определению внешнеполитического курса развития страны.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы отказала в регистрации инициативной группы по проведению консультативного республиканского референдума по определению внешнеполитического курса развития страны и статуса нейтралитета.
"В процессе рассмотрения представленных документов комиссия констатировала несоблюдение минимальных критериев по созданию инициативной группы", – уточнили в ЦИК, сообщает Sputnik
В то время, пока ЦИК выносила решение, у здания ведомства собрались сторонники признанной неконституционной партии "Шор", активисты которой ранее подали документы для организации референдума.
Мэр Оргеева Павел Вережан после оглашения решения ЦИК заявил, что "сегодня в очередной раз было доказано, что мы живем в узурпированном, диктаторском государстве, где власть через ЦИК запрещает проводить референдум любого типа".
"Они сообщили, что это возможно лишь спустя 120 дней после истечения периода ЧП, в котором мы уже находимся уже год. Молдова – единственная страна, которая пребывает в режиме ЧП", – подчеркнул Вережан.
Кто инициировал референдум
Начали процедуру проведения референдума представители уже неконституционной партии «Шор». Предполагалось, что на референдум вынесут два вопроса: «согласны ли вы с европейским курсом страны?» и «считаете ли вы, что Молдове надо сохранить статус нейтралитета?». 4 июня в Доме культуры Оргеева прошло собрание граждан. В нем приняли участие более 600 человек. Они избрали инициативную группу, состоящую из 110 человек, которые и должны были собрать подписи за проведение референдума. Председателем инициативной группы избрали мэра Оргеева Петра Вережана, вице-председателем — главу Наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT Михаила Влаха, а секретарем — Наталью Параския. Они подали заявление в ЦИК для официальной регистрации инициативной группы и дальнейшего сбора подписей за референдум, пишет newsmaker.md
Почему ЦИК отклонил их заявление
Председатель ЦИК Анжелика Караман пояснила, что в списках участников собрания и в списках избранных членов потенциальной инициативной группы допущены ошибки. Так, неверно указаны имена и фамилии, даты рождения и идентификационные коды.
Главной ошибкой стало отсутствие подписей в списке участников собрания. Из 110 членов потенциальной инициативной группы, у 22 нет подписи в регистрационном листе участников собрания.
По словам Караман, это означает, что они не участвовали в собрании 4 июня и соответственно не могут быть членами инициативной группы. Согласно Кодексу о выборах, инициативная группа должна состоять минимум из ста человек.
Так как 22 человека нельзя избрать в инициативную группу, то из 110 остается 88 человек. Этого недостаточно для регистрации инициативной группы.
Также Анжелика Караман отметила, что согласно Кодексу о выборах, референдум не проводят в период Чрезвычайного положения (ЧП).