Почти 22 миллиона рублей. Таков объём льгот, которые Министерство финансов ПМР предоставило с начала этого года, сообщает пресс-служба ведомства
С начала года решениями ведомственной комиссии Министерства финансов предоставлено льгот на сумму свыше 21,8 млн рублей. В эту сумму входят послабления по налоговым платежам, штрафным и финансовым санкциям.
Так, льготы в виде отсрочки уплаты сумм задолженности по платежам в бюджет и государственный внебюджетный фонд собрались на сумму 19,2 млн рублей, в виде рассрочки – более 255,8 тыс. рублей.
Льготы по освобождению от уплаты штрафных и финансовых санкций составляют – 2,4 млн рублей.