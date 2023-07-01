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Минфин предоставил льготы почти на 22 млн рублей

Минфин предоставил льготы почти на 22 млн рублей

Почти 22 миллиона рублей. Таков объём льгот, которые Министерство финансов ПМР предоставило с начала этого года, сообщает пресс-служба ведомства

С начала года решениями ведомственной комиссии Министерства финансов предоставлено льгот на сумму свыше 21,8 млн рублей. В эту сумму входят послабления по налоговым платежам, штрафным и финансовым санкциям.

Так, льготы в виде отсрочки уплаты сумм задолженности по платежам в бюджет и государственный внебюджетный фонд собрались на сумму 19,2 млн рублей, в виде рассрочки – более 255,8 тыс. рублей.

Льготы по освобождению от уплаты штрафных и финансовых санкций составляют – 2,4 млн рублей.
  • Сегодня, 09:27
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