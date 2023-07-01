Президент в сопровождении главы Госадминистрации города Бендеры посетил некоторые объекты, на которых идут ремонтно-строительные работы. Инспекция носила характер выездного совещания. С должностными лицами и представителями подрядных организаций обсуждали текущие вопросы, в том числе возникающие по мере реализации проектов, передает пресс-центр главы государства.
Значительный объем работ уже осуществлен на территории обновляемого парка «Октябрьский». Набережная преображена. В центральном секторе реконструкция на финишной стадии. Боковые участки – в процессе. Для левого и правого крыльев парка изготовили много скамеек: два десятка классических, 15 так называемых пуфов и одну «змейку», собранную из семи элементов, рассказали сегодня Президенту. Есть пять качелей и объект с рабочим названием «ветряк». Освещение боковых зон обеспечат 28 шестиметровых фонарей и 39 высотой 3,7 метра. Продумано достаточное количество урн. Параллельно ведутся дорожные работы. В текущем году на благоустройство парка выделено 4,8 миллиона рублей. Вадим Красносельский призвал не снижать темпы проведения работ, отметив, что граждане с пониманием относятся к временным неудобствам, связанным с ремонтом, но затягивать его нельзя.
Фото: пресс-служба Президента ПМР
Фото: пресс-служба Президента ПМР
На глазах меняется и облик улицы Советской. Здесь тоже работает строительная и дорожная техника. Президент спрашивал, все ли инженерные сети заменены, подчеркнув, что ремонт должен быть капитальным и комплексным, чтобы максимально долго не возвращаться к благоустроенным участкам. Подрядчики рассказали, что все коммуникации уже новые. Обсудили планы приведения в порядок дороги и тротуаров в направлении улицы Тираспольской, а также возможность замощения пешеходной зоны вдоль зданий. Отмечено, что фасады тоже необходимо освежить. Оговорили и варианты озеленения. Растительная полоса нужна не только для украшения, но и для создания теневых зон, напомнил Вадим Красносельский.
Фото: пресс-служба Президента ПМР
Фото: пресс-служба Президента ПМР
Продолжается реализация программы по оснащению школ республики спортивными площадками. В планах текущего лета – благоустройство физкультурного сектора бендерской гимназии №1. В школьном дворе уже постелено прорезиненное покрытие, установлены футбольные ворота и баскетбольные корзины, проложены беговые дорожки. Таким образом площадка перед центральным входом в образовательное учреждение сможет использоваться и как поле для занятий игровыми видами спорта в рамках уроков физкультуры, и в качестве места проведения торжественных общешкольных мероприятий. В переоснащении нуждается спортзона в нижнем ярусе. Установленные там турники изжили себя. Их, а также старые лестницы и бортовые камни демонтируют и заменят на современные. В проекте указаны зона воркаута, комплекс уличных тренажеров, прыжковая яма и беседка. Президент обратил внимание на необходимость замены ограждения этого участка, а также установки по периметру школьного двора скамеек. К работам на данном объекте приступят уже на будущей неделе.