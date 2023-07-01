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На какой срок можно оформить сбор-виньетку

На какой срок можно оформить сбор-виньетку

В целях совершенствования процессов взаимодействия таможенных органов и экономических агентов при оформлении сбора-виньетки, ГТК ПМР знакомит граждан и гостей республики с подробной информацией в разделе «Таможенный калькулятор автотранспорта. Расчет таможенного платежа сбор-виньетка»

В данном разделе в информационных вкладках наиболее полно и доступно представлена самая важная и актуальная информация для плательщиков сбора-виньетки. Например:

*ставки сбора-виньетки устанавливаются в фиксированной сумме в долларах США в следующих размерах:

а) ставка сбора за 7 (семь) дней составляет 5 (пять) долл. США;

б) ставка сбора за 15 (пятнадцать) дней составляет 10 (десять) долл. США;

в) ставка сбора за 30 (тридцать) дней составляет 15 (пятнадцать) долл. США;

г) ставка сбора за 90 (девяносто) дней составляет 25 (двадцать пять) долл. США;

д) ставка сбора за 180 (сто восемьдесят) дней составляет 45 (сорок пять) долл. США;

е) ставка сбора за 365 дней (триста шестьдесят пять) дней составляет 80 (восемьдесят) долл. США.

Также обращаем внимание пользователей авто иностранной регистрации, что сбор-виньетка может быть оплачен заинтересованным лицом в любом таможенном органе – непосредственно на таможенном пункте пропуска либо в таможне.
customs.gospmr.org
  • Вчера, 13:50
  • DTV
  • Просмотров: 104
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