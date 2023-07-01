В данном разделе в информационных вкладках наиболее полно и доступно представлена самая важная и актуальная информация для плательщиков сбора-виньетки. Например:
*ставки сбора-виньетки устанавливаются в фиксированной сумме в долларах США в следующих размерах:
а) ставка сбора за 7 (семь) дней составляет 5 (пять) долл. США;
б) ставка сбора за 15 (пятнадцать) дней составляет 10 (десять) долл. США;
в) ставка сбора за 30 (тридцать) дней составляет 15 (пятнадцать) долл. США;
г) ставка сбора за 90 (девяносто) дней составляет 25 (двадцать пять) долл. США;
д) ставка сбора за 180 (сто восемьдесят) дней составляет 45 (сорок пять) долл. США;
е) ставка сбора за 365 дней (триста шестьдесят пять) дней составляет 80 (восемьдесят) долл. США.
Также обращаем внимание пользователей авто иностранной регистрации, что сбор-виньетка может быть оплачен заинтересованным лицом в любом таможенном органе – непосредственно на таможенном пункте пропуска либо в таможне. customs.gospmr.org