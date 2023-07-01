С 15 мая по 14 июля 2023 года экспертами Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР проведены 834 обследования на землях сельскохозяйственного назначения и государственного резервного фонда по выявлению амброзии полыннолистной.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверок комиссией были составлены 26 административных протоколов за нарушение правил борьбы с опасными сорняками.
Кроме того, совместно с прокуратурой Дубоссарского района была проведена внеплановая проверка. Она показала, что землепользователь ранее выявленные нарушения устранил, участок от сорняка очищен.
На горячую линию «Стоп, амброзия!» по телефону (533) 2-67-24 и на электронный адрес: fito-pmr@mail.ru поступило 5 сообщений о выявленных очагах амброзии.
Специалисты министерства установили землепользователей, на чьих земельных участках выявлен карантинный сорняк, и дали указания о его незамедлительном уничтожении.