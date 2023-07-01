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Эксперты Минсельхозприроды составили 26 протоколов из-за растущей амброзии

Эксперты Минсельхозприроды составили 26 протоколов из-за растущей амброзии

С 15 мая по 14 июля 2023 года экспертами Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР проведены 834 обследования на землях сельскохозяйственного назначения и государственного резервного фонда по выявлению амброзии полыннолистной.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверок комиссией были составлены 26 административных протоколов за нарушение правил борьбы с опасными сорняками.

Кроме того, совместно с прокуратурой Дубоссарского района была проведена внеплановая проверка. Она показала, что землепользователь ранее выявленные нарушения устранил, участок от сорняка очищен.

На горячую линию «Стоп, амброзия!» по телефону (533) 2-67-24 и на электронный адрес: fito-pmr@mail.ru поступило 5 сообщений о выявленных очагах амброзии.

Специалисты министерства установили землепользователей, на чьих земельных участках выявлен карантинный сорняк, и дали указания о его незамедлительном уничтожении.

  • Сегодня, 09:23
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