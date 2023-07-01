Правительство представило в Верховный Совет ПМР пакет законодательных инициатив, которые вводят на общественном транспорте Приднестровья автоматизированную систему оплаты проезда, сообщает парламентская пресс-служба.
Для рассмотрения в первом чтении законопроекты о внесении изменений и дополнений в действующие законы «О транспорте», «О безопасности дорожного движения», в Кодекс об административных правонарушениях и в Гражданский кодекс ПМР парламентариям представил министр экономического развития Сергей Оболоник.
По его словам, АСОП (автоматизированную систему оплаты проезда) планируется внедрять в два этапа.
Сначала в общественном транспорте будут установлены стационарные валидаторы (устройства для отображения и/или проверки документов). Общественный транспорт, который обслуживает пригородные и междугородные маршруты, а также кондукторов троллейбусов снабдят переносными валидаторами.
В первые два месяца в городах будет действовать безналичная и наличная оплата проезда.
На третий месяц предполагается осуществление только безналичной оплаты: пополняемыми картами, банковскими картами или мобильными устройствами, отметил Сергей Оболоник.
«Первый год проводится мониторинг пассажиропотока льготных категорий граждан, по результатам которого государство будет принимать соответствующее решение в части предоставления льгот на транспорте. Второй год: в городах Тирасполе и Бендерах в троллейбусах устанавливаются стационарные валидаторы, служба кондукторов оптимизируется в службу контроля. В пригородном и междугородном сообщении устанавливается только безналичная оплата проезда. Во второй год на пригородном и междугородном транспорте льготные категории граждан получат возможность получать право льготного проезда в любом месте посадки», - отметил в своём докладе глава Министерства экономического развития ПМР.
Главная цель законопроекта, подчеркнул заместитель председателя Правительства ПМР, - учёт выручки в сфере предпринимательской деятельности, онлайн-наблюдение за транспортом общего пользования, повышение качества обслуживания пассажиров в части удобства оплаты проезда, осуществление мониторинга пассажиропотока, увеличение доли безналичных расчётов, эффективный контроль и учёт перевозки пассажиров, имеющих право на льготу, объективное регулирование тарифов.
Изменениями в Кодекс об админправонарушениях предлагается штрафовать нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа.
«В рамках реализации этих мер планируется осуществление борьбы с незаконными перевозками пассажиров. Нелегальные перевозчики осуществляют свою деятельность без разрешительных документов, без фискализации оплаты проезда, без прохождения техосмотра транспорта и медосмотра водителя. Вся их деятельность направлена на уклонение от уплаты налогов. Проектом закона предлагается установить перечень документов, необходимых при регулярных автоперевозках, при нерегулярных (заказных) автоперевозках, при выполнении таксомоторных и ведомственных перевозок. Из-за нелегальных перевозчиков в республиканский бюджет не поступают налоги, примерно порядка 2,5 млн рублей. Также нелегальные перевозчики оказывают негативное влияние на транспортную отрасль», - подчеркнул Сергей Оболоник.
Комитет по вопросам АПК и транспорту, который готовил проекты законов к рассмотрению, в докладе отметил большое количество концептуальных замечаний, на которые в законопроектах нет ответов. В частности, возможно ли оставить оплату наличными в течение полугода-года, а не 2 месяцев, как определено законопроектом; дорожные карты для безналичной оплаты будут выдаваться бесплатно или людям необходимо их покупать; каким образом будет осуществляться учет льготной поездки, а также учет разной стоимости проезда для пассажиров разных социальных и возрастных групп: пенсионеров, школьников, инвалидов; как быть водителю, если валидатор в поездке перестал работать, а возможности оплатить наличными нет, и многие другие нюансы. По мнению управления профильного Комитета, вопрос увеличения штрафных санкций в области перевозок пассажиров и багажа требует дополнительного обсуждения.
Парламентарии также задавали уточняющие вопросы, некоторые депутаты высказались против принятия данного пакета законопроектов.
«Для информации. В 2000-х годах в Тирасполе было более 600 маршруток, на начало 2022 года – около 170. Угробите сеть. Считаю, что нельзя принимать такие законы. Я концептуально не против этой идеи. Но, если бы шла речь о троллейбусах, поддержал бы, или хотя бы был переходный период для маршрутных такси. А в таком виде я не буду голосовать за законопроект и весь пакет в целом», - высказал свое мнение депутат Игорь Буга.
Депутат от Каменского района Валерий Бабчинецкий предложил на 1-2 года распространить проект только для городов Тирасполь и Бендеры, чтобы посмотреть, как система работает.
«Я думаю, что все это не проработано, все это приведет только к эффекту озлобления людей. По поводу незаконных перевозок согласен, но как пользователь общественного транспорта хотел бы разъяснить, как они проводятся. Это или интернет-группы типа "Попутчики", или чуть дальше автостанции сидят ребята в машинах, заранее договорившись с пассажирами, или собирают людей на трассах. Это никак с помощью такого рода оснащения не устранишь. Надо что-то другое. Я предлагаю данный законопроект отклонить как непродуманный», - выступил депутат от города Рыбницы Андрей Сафонов.
Депутат от города Рыбницы Вадим Кравчук уточнял, как будет работать АСОП для городов, где нет троллейбусов, и как будут учитываться льготники.
Интересовались парламентарии и тем, как люди, которые садятся в пригородную или междугороднюю маршрутку или автобус у своего села на трассе, не имея карты, смогут оплатить поездку. Или, например, как проследить, льготник ли пользуется своей картой со скидкой, а еще будет ли установлен лимит на поездки на общественном транспорте для льготных категорий граждан, ведь все льготы транспортным компаниям компенсирует государство из бюджета.
«Тоже считаю, что законопроект не доработан. Но принимать его в первом чтении нужно. По простой причине: мы все говорим, что нужно принимать комплексные решения, применять комплексный подход. Любое управленческое решение основывается на статистике и на анализе. Без этих двух вещей принять выверенное грамотное решение невозможно. Я понимаю Правительство, которое говорит, что эти действия делать нужно, чтобы понимать, куда двигаться дальше: в сторону монетизации льгот, либо продолжение льгот, либо сокращение льгот, а может, будет принято решение по объединению всех троллейбусных парков. Или какие-то иные управленческие решения. Я даже буду просить Правительство и коллег не торопиться с принятием во втором чтении, пока не будут найдены ответы на все вопросы», - отметил в своем выступлении депутат Виктор Гузун.
Депутат Григорий Дьяченко призвал парламентариев быть последовательными в своих решениях. В апреле Верховный Совет проголосовал за изменения в республиканский бюджет, по одной из статей которого на закупку валидаторов, программного обеспечения АСОП и дорожных карточек заложено порядка 6 млн рублей. Начало реализации проекта намечено на 1 ноября.
«Правительство видит один из вариантов решения проблемы с транспортом именно таким образом. Я являюсь пользователем общественного транспорта, я вижу, что это проблема. У нас на Кировском большая проблема с маршрутками. И как вариант Правительство говорит, что для того, чтобы решить, необходимо сделать эти шаги. Я прошу депутатов принять в первом чтении, а ко второму думать и предлагать свои варианты решения всех вопросов», - сказал депутат по округу № 30 «Кировский» Григорий Дьяченко.
Вопросов осталось много, депутаты большинством голосов приняли три законопроекта в первом чтении, чтобы ко второму чтению разрешить спорные моменты. Проект закона «О безопасности дорожного движения» в ходе пленарного заседания был снят с рассмотрения. Профильный комитет продолжит работу над законопроектами ко второму чтению.