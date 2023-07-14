Dnestr.TV

 
0

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесcа 2023 года

Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесcа 2023 года
фото:STR/AP

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал Книгу рекордов Гиннеса 2023 года, став самым высокооплачиваемым спортсменом года. Об этом сообщает пресс-служба организации, передаёт gazeta.ru

По информации Forbes, в период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года 38-летний форвард заработал $136 млн.

Эта сумма включает себя заработную плату, призовые деньги, бонусные выплаты по контракту, спонсорскую поддержку, а также финансы, полученные за участие в коммерческих мероприятиях.

В Книге рекордов Гиннеса 2022 года как самый высокооплачиваемый спортсмен года был упомянут аргентинский нападающий Лионель Месси. Его результат — $130 млн.
  • Сегодня, 10:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна