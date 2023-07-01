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Ранние арбузы

Ранние арбузы

Ранние арбузы – это опасно! Так считает большинство населения Приднестровья. И их опасения небезосновательны – годами, пользуясь наивностью покупателей, недобросовестные предприниматели продавали бахчевые культуры с щедрым содержанием нитратов для их более скорой созреваемости. В итоге на больничной койке оказывались целые семьи с опасными для жизни отравлениями организма.

Июль – это летний месяц, когда на прилавках массово начинают появляться бахчевые культуры. В Республиканском центре ветеринарного и фитосанитарного благополучия объясняют, что на рынках республики арбузы и дыни продаются только после прохождения ряда лабораторных экспертиз, сообщает NewsPMR.Com

В лаборатории ветсанэкспертизы товар проходит исследования. На экспертизу выбирают несколько плодов из партии, в зависимости от объемов. Производится проверка на цвет, вкус, запах и содержание нитратов. Норма для арбузов – 60 мг на один килограмм, для дыни – 90 мг.

Убедиться, что концентрация нитратов в арбузе или дыне не превышает нормативный показатель, можно попросив у продавца талон ветсанэкспертизы, который выдает лаборатория, если все в порядке.

Сотрудники лаборатории советуют не покупать продукты на стихийных рынках. Наличие талона – гарантия качества.

Народный совет: при покупке арбуза обратите внимание на его внешний вид. Хвостик должен быть сухим, цвет мякоти – в меру насыщенным. Белые семена и желтоватые прожилки на мякоти говорят о незрелости и высоком уровне нитратов в плоде.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:28
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