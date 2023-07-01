В Государственном таможенном комитете ПМР подводятся итоги работы ведомства за шесть месяцев 2023 года. На текущей неделе состоялись выездные встречи с участием председателя ГТК ПМР Валентина Грабко и его заместителями с личным составом Рыбницкой и Бендерской таможен на местах.
Как сообщает пресс-служба ГТК ПМР, анализируя цифры внешнеэкономического товарооборота, необходимо учитывать тот факт, что отечественные предприниматели, предприятия и организации осуществляют свою деятельность в непростых условиях, сложившихся за последний год, в связи с этим у них заметно усложнилась логистика при ввозе непродовольственных товаров, сырья и экспорте готовой продукции.
В целом общая динамика показателей обеих таможен, с учётом специфики их деятельности, характеризуется умеренным увеличением. Так, среди участников внешнеэкономической деятельности количество индивидуальных предпринимателей в зоне деятельности Бендерской таможни увеличилось на 16%, показатель среди юридических лиц выше в Рыбницкой таможне, и составил 22 %, соответственно.
Товарооборот экономических агентов, декларирующих товары в отделах фактического контроля (ОФК) Бендерской таможни, вырос на 2%, в ОФК Рыбницкой таможни увеличение составило 7%. В абсолютных цифрах прослеживается прирост практически по всем видам таможенных платежей: в Бендерской таможне на 31%, в Рыбницкой на 31,3%, соответственно.
Структурными подразделениями обеих таможен за первое полугодие было оформлено более 15 900 виньет на транспортные средства, находящиеся на учете в иностранных государствах, на сумму свыше 4 млн 734 тыс. рублей ПМР, общий прирост составил 108,8%.
В ходе прошедших встреч также был проведен детальный анализ нарушений таможенных правил (НТП) за первые шесть месяцев текущего года. Сотрудниками структурных подразделений выявлено 181 НТП. Больше всего нарушений связанны с недекларированием или недостоверным декларированием товаров и транспортных средств, а также с неправомерным освобождением от таможенных платежей или их занижение.
Председатель ГТК акцентировал внимание на отсутствие выявленных НТП по ст. 16.2. «Сокрытие от таможенного контроля товаров и транспортных средств», в связи с чем была поставлена задача проводить таможенный контроль выборочно, но качественно.
Руководитель ведомства отметил положительную динамику в процессе осуществления должностных обязанностей со стороны таможенных органов при взаимодействии с гражданами и экономическими агентами.
Валентин Грабко особо подчеркнул, что несмотря на открытый вопрос по кадровой составляющей, ключевые пункты пропуска в столь сложный период работают в стабильном режиме и поблагодарил сотрудников за проявленные выдержку и профессионализм.
В целом работа обеих таможен за первое полугодие признана удовлетворительной.