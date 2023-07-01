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На Ближнем Хуторе сгорел дом

На Ближнем Хуторе сгорел дом

О том, что горит дом на ул. Молодёжной, на пульт СВПЧ-1 г. Тирасполь сообщили соседи. Около 11 утра 15 июля они увидели дым и пламя из дома напротив.

К месту происшествия прибыли сразу два пожарных расчёта. Выяснилось: загорелась электропроводка рядом со стиральной машиной. В момент возгорания бытовая техника не работала, но была включена в розетку. Пламя объяло санузел, затем перекинулось на кухню и крышу, передает пресс-центр МВД ПМР.

На локализацию пожара площадью 40 квадратных метров огнеборцам потребовалось 14 минут, на полную ликвидацию и расчистку – ещё около часа.

Полностью сгорели: санузел, кухня и крыша дома, две жилые комнаты повреждены от дыма и высокой температуры.

В момент возникновения пожара 80-летний хозяин дома смотрел телевизор. Когда почувствовал дым, дом уже был объят пламенем. Пенсионер сам вышел на улицу, медицинская помощь ему не понадобилась.

Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

  • Вчера, 21:50
  • DTV
  • Просмотров: 45
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