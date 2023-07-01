Dnestr.TV

 
0

Европе грозит кризис лекарств

Европе грозит кризис лекарств
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В Литве людям приходится путешествовать через всю страну, чтобы получить столь необходимые лекарства, сообщает Euronews в отчете, в котором отмечается, что Европа столкнулась с серьезным кризисом нехватки лекарств, пишет bani.md.

Ритис Оверлингас, 59-летний инженер-электронщик, ежедневно нуждается в пяти лекарствах от высокого кровяного давления и диабета. В аптеке недалеко от Вильнюса, столицы Литвы, недавно ему сказали, что ничего из этого у них больше нет.

На лекарства для лечения заболеваний нервной системы приходится почти пятая часть всего дефицита лекарств в период с 2018 по 2023 год. На препараты для лечения сердечно-сосудистых осложнений и противоинфекционные средства для системного применения приходится более четверти дефицита на рынке.

Что ЕС делает с нехваткой лекарств

Врачи общей практики, фармацевты и пациенты оказали давление на Брюссель, чтобы тот принял меры и не допустил ухудшения ситуации. Нехватка лекарств ложится тяжелым бременем на системы здравоохранения и специалистов и влияет на качество жизни пациентов.

Европейский комиссар по вопросам здравоохранения обратился к этому вопросу, предложив фармацевтическую реформу Европейской комиссии. Он надеется контролировать основные лекарства для устранения уязвимостей цепочки поставок.

В Молдове запрещено производство некоторых лекарств

Минздрав Молдовы предлагает законопроект о запрете производства в республике препаратов, содержащих анаболические и андрогенные стероиды. Приведенные оправдания - это вредное воздействие на здоровье и несколько негативных последствий, которые препараты оказывают на организм.

Нонсенс инициативы состоит в том, что ввоз и потребление этих препаратов не запрещены, а значит, препараты будут продаваться в аптеках, только не отечественного производства, а привезены из-за рубежа.

Проблема заключается в том, что анаболики и андрогенные гормоны назначаются пациентам с конкретными заболеваниями, и если на рынке не будет отечественных препаратов, пациенты будут вынуждены выбирать импортные препараты, цена которых, соответственно, выше.
  • Вчера, 22:07
  • DTV
  • Просмотров: 44
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
  • В России допустили пересмотр пенсионного возраста
  • Правительство Ирландии предлагает $90 тысяч за переезд ...
  • Молдова планирует "привязать" в 2024 году акцизы на с ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна