В Литве людям приходится путешествовать через всю страну, чтобы получить столь необходимые лекарства, сообщает Euronews в отчете, в котором отмечается, что Европа столкнулась с серьезным кризисом нехватки лекарств, пишет bani.md.
Ритис Оверлингас, 59-летний инженер-электронщик, ежедневно нуждается в пяти лекарствах от высокого кровяного давления и диабета. В аптеке недалеко от Вильнюса, столицы Литвы, недавно ему сказали, что ничего из этого у них больше нет.
На лекарства для лечения заболеваний нервной системы приходится почти пятая часть всего дефицита лекарств в период с 2018 по 2023 год. На препараты для лечения сердечно-сосудистых осложнений и противоинфекционные средства для системного применения приходится более четверти дефицита на рынке.
Что ЕС делает с нехваткой лекарств
Врачи общей практики, фармацевты и пациенты оказали давление на Брюссель, чтобы тот принял меры и не допустил ухудшения ситуации. Нехватка лекарств ложится тяжелым бременем на системы здравоохранения и специалистов и влияет на качество жизни пациентов.
Европейский комиссар по вопросам здравоохранения обратился к этому вопросу, предложив фармацевтическую реформу Европейской комиссии. Он надеется контролировать основные лекарства для устранения уязвимостей цепочки поставок.
В Молдове запрещено производство некоторых лекарств
Минздрав Молдовы предлагает законопроект о запрете производства в республике препаратов, содержащих анаболические и андрогенные стероиды. Приведенные оправдания - это вредное воздействие на здоровье и несколько негативных последствий, которые препараты оказывают на организм.
Нонсенс инициативы состоит в том, что ввоз и потребление этих препаратов не запрещены, а значит, препараты будут продаваться в аптеках, только не отечественного производства, а привезены из-за рубежа.
Проблема заключается в том, что анаболики и андрогенные гормоны назначаются пациентам с конкретными заболеваниями, и если на рынке не будет отечественных препаратов, пациенты будут вынуждены выбирать импортные препараты, цена которых, соответственно, выше.