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Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных наук ждёт реорганизация и переименование

Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных наук ждёт реорганизация и переименование

Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных наук (ИГУПиСГН) Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко будет реорганизован и переименован. Это решение было принято на заседании приёмной комиссии вуза, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба ПГУ.

В марте этого года состоялся круглый стол, по итогам которого участники обратились к Президенту ПМР с предложением о восстановлении ранее существовавшей структурно-правовой формы юридического факультета как самостоятельного структурного подразделения в составе университета.

По словам первого проректора ПГУ Ларисы Скитской, в последние годы наметилась тенденция распределения по рабочим местам всех выпускников данного направления.

«В последнее время все выпускники трудоустроены заранее, начиная с четвёртого или пятого курса, и во время распределения они направляются по тем местам, где они ранее были трудоустроены. Это Прокуратура, Следственный комитет, суды и так далее», - подчеркнула Лариса Скитская.

Комиссия приняла решение о том, что с 1 сентября 2023 года юридический факультет будет выведен из состава ИГУПиСГН и будет функционировать как самостоятельная организационно-правовая структура госуниверситета. В связи с этим институт будет переименован в Институт государственного управления и социально-гуманитарных наук.
  • Вчера, 22:18
  • DTV
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