Министерство по социальной защите и труду опубликовало данные о величине прожиточного минимума в Приднестровье за предыдущий месяц.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за июнь 2023 года по социально-демографическим группам населения составила:
а) трудоспособное население:
- в среднем на 1 человека –2087 руб.;
- для мужчины 16 - 59 лет –2177 руб.;
- для женщины 16 - 54 лет –1989 руб.;
б) пенсионеры –1653 руб.;
в) дети:
- в среднем на 1 ребенка –2042 руб.;
- в возрасте до 6 лет –1770 руб.;
- в возрасте 7 - 15 лет –2215 руб.;
В среднем на душу населения –1941 руб.
Прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (56,4 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,3 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (24,6 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.