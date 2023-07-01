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В Турции заявили о поддержке расширения НАТО для стабильности в мире

В Турции заявили о поддержке расширения НАТО для стабильности в мире

Турция поддерживает географическое расширение НАТО для обеспечения стабильности в мире. Об этом в субботу заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в статье для издания Middle East Eye, сообщает ТАСС.

"Турция верит, что расширение альянса является ключом к крепкому миру и стабильности на планете", - заявил политик. Он отметил, что Анкара поддержала интеграцию Северной Македонии в НАТО и является сторонником вступления Боснии и Герцеговины в альянс.

Как пояснил Алтун, поддержка Анкары в отношении расширения НАТО не нацелена против определенной страны, а направлена на превращение альянса во "всеобъемлющую организацию по безопасности, которая поможет достичь стабильности". Политик сообщил, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил поддержку Анкары в вопросе членства Украины в альянсе.

Турция ранее поддержала заявку Швеции на вступление в НАТО. Шведский премьер Ульф Кристерссон и Эрдоган в ходе личной встречи под патронажем генсека НАТО Йенса Столтенберга 10 июля достигли договоренности, согласно которой Турция начнет процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Она включает шесть пунктов, где констатируется, что Швеция внесла необходимые изменения в свое законодательство и за последний год существенно усилила борьбу с террористическими проявлениями в деятельности Рабочей партии Курдистана, а также возобновила военный экспорт в Турцию. Эти договоренности были достигнуты в ходе саммита НАТО в прошлом году в Мадриде.

"Турция никогда не чуралась самых сложных операций альянса в разных уголках мира. Во все более нестабильном мире, полном угроз и новых видов военных действий, Турция активно противодействует новым вызовам, поддерживая стратегическую ориентацию НАТО", - пишет Алтун.
  • Сегодня, 08:59
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