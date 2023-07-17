Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины и женщины, жителей региона, в результате ЧП на Крымском мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней тяжести, отметил глава региона в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.
"Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников - министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область. Самое тяжелое - ее родители погибли, папа и мама", - рассказал Гладков.
Он добавил, что дал поручение главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными семьи, чтобы оказать всю необходимую помощь.
Как уточняется в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, у ребенка предварительно диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
В Темрюкской центральной районной больнице сообщили, что пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
"Девочка поступила. Госпитализирована в травматологию. Сочетанная травма. Нет [угрозы жизни]. 14 лет. Скорая [привезла]", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что сейчас решается вопрос о переводе ребенка в реанимационное отделение.
Как сообщила ТАСС заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, пострадавшую девочку переведут в детскую краевую клиническую больницу в Краснодар, когда это будет возможно. "Это произойдет, когда врачи решат вопрос о ее транспортировке, когда это будет возможно санитарной авиацией. Мы об этом сообщим публично, как только ее транспортируем. Решение принимает консилиум", - сказала она.
В понедельник утром глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры. Характер происшествия он не уточнил. По данным Минтранса России, на мосту повреждено дорожное полотно, сами пролеты находятся на своих опорах. Автомобилистов призвали воздержаться от поездки на мост и воспользоваться альтернативным сухопутным путем через новые регионы.
На Крымском мосту возобновили движение железнодорожного транспорта, передает mk.ru
Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту после ЧП возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Сообщается, что в сторону Краснодарского края отправился поезд «Симферополь-Москва». Он простоял более пяти часов. Пока неизвестно, будет ли он нагонять расписание.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов подтвердил, что железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало.
Действия властей
На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Туда также отправились руководители и следователи крымского главка СК. В Темрюкском районе Краснодарского края организовали оперативный штаб для координации действий всех служб и организации помощи людям, стоящим в пробке на подъездах к мосту. Министерство курортов Крыма также развернуло координационный штаб, открыта горячая линия. Остановка движения Автомобилистов призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, им доступен наземный маршрут, проходящий через новые регионы РФ. При этом пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 3 км. Движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту также было временно остановлено. Движение железнодорожного транспорта на Крымском мосту после ЧП возобновлено. Паромная переправа между Крымом и Кубанью пока тоже не работает. Ее временно закрыли в воскресенье вечером. Ситуация в Крыму Глава Крыма попросил жителей республики сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Власти также призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах. Туристам в связи с произошедшим окажут всю необходимую помощь, заверил советник главы Крыма Олег Крючков. На полуострове есть необходимые запасы горюче-смазочных материалов, продовольствия и промышленных товаров, сообщила врио министра промышленной политики Крыма Елена Элекчян. Пункты пропуска на границе Крыма и Херсонской области работают в штатном режиме.
Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС к происшествию на Крымском мосту
Как передает ТАСС, служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы страны могут быть причастны к ЧП на Крымском мосту, для атаки задействовали надводные дроны. Об этом сообщают агентство РБК-Украина и издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в спецслужбе.
По данным источников, СБУ и ВМС атаковали мост с помощью надводных дронов.
Ранее Главное управление разведки Украины отказалось комментировать ЧП на Крымском мосту.
Предыдущее ЧП Рано утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт - там был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека. В результате взрыва обрушились два пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной загорелись топливные цистерны. В ФСБ России сообщили, что теракт организовали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. Следственный комитет установил 12 человек, имеющих непосредственное отношение к совершению преступления. Восстановительные работы шли несколько месяцев, в феврале 2023 года Крымский мост был полностью открыли для движения.