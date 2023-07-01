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В Румынии поезд сбил автомобиль. Погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Румынии поезд сбил автомобиль. Погибли четыре человека, в том числе двое детей

Семья из четырех человек погибла в аварии на железнодорожных путях в Румынии. Как сообщают местные СМИ, поезд, ехавший из Сучавы в Бухарест, сбил автомобиль, в котором находились двое взрослых и двое детей, передает newsmaker.md.

По информации полиции, авария произошла 16 июля в коммуне Орбень жудеца Бакэу — поезд сбил автомобиль, который остановился на переезде через железнодорожные пути, оборудованном автоматической сигнализацией.

«Днем спасатели получили вызов — в коммуне Орбень поезд сбил автомобиль. На место срочно выехали два наряда пожарных и скорые. В аварии погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, которые находились в автомобиле», — сообщили в службе спасателей Бакэу.

Правоохранителям пришлось перерыть движение на этом участке. Полиция проводит расследование инцидента.
  • Сегодня, 09:18
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