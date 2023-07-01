Семья из четырех человек погибла в аварии на железнодорожных путях в Румынии. Как сообщают местные СМИ, поезд, ехавший из Сучавы в Бухарест, сбил автомобиль, в котором находились двое взрослых и двое детей, передает newsmaker.md.
По информации полиции, авария произошла 16 июля в коммуне Орбень жудеца Бакэу — поезд сбил автомобиль, который остановился на переезде через железнодорожные пути, оборудованном автоматической сигнализацией.
«Днем спасатели получили вызов — в коммуне Орбень поезд сбил автомобиль. На место срочно выехали два наряда пожарных и скорые. В аварии погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, которые находились в автомобиле», — сообщили в службе спасателей Бакэу.
Правоохранителям пришлось перерыть движение на этом участке. Полиция проводит расследование инцидента.