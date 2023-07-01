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Как перенести жару: советы спасателей и Госавтоинспекции

Как перенести жару: советы спасателей и Госавтоинспекции

Главное управление по чрезвычайным ситуациям напоминает, как защитить себя в жару:

– пейте больше жидкости;

– носите свободную, лёгкую, светлую одежду;

– ограничьте физическую активность;

– откажитесь от алкоголя;

– ограничьте пребывание на солнце с 11 до 17 часов;

– носите головной убор.

Если вы или человек рядом почувствовали себя плохо, звоните на линии «103» или «101».


Госавтоинспекция Приднестровья обращает внимание водителей транспортных средств:

– в жару, перед тем как отправиться в путь, проветрите салон;

– не оставляйте в машине детей без присмотра;

– не садитесь за руль в утомлённом или болезненном состоянии.

Будьте предусмотрительны! Берегите себя!


Как спастись от жары в автомобиле. Проблема, довольно распространенная. Это хорошо если у вас в комплектации автомобиля предусмотрен, а как быть тем, у кого его нет? Или вдруг он вышел из строя?

Как продержаться в автомобиле в жару
Самый первый и самый распространённой совет — это открыть окна авто.

Открывать все окна не рекомендуется, так как в салон автомобиля большим количеством будет попадать пыль с улицы, насекомые, которые могут мешать воителю.Плюс к этому вы можете продуть голову, шею и уши.

Рекомендуется приоткрывать окна по диагонали, например водительское окно и заднего правого пассажира.
Еще один самый распространённый метод, это изначально стараться припарковать автомобиль в теньке, в недоступном для солнца месте, чтобы салон не успевал нагреться.

Всё приятнее садится в машину, где просто теплый воздух, который можно прогнать потоком воздуха открыв окна.

Чем «залезать в духовку и садиться на раскалённую сковородку, в которой невозможно держаться за ручку.»

Ещё один дешевый способ, если нет так много мест с теньком, это пользоваться дополнительными покупными шторками и чехлами для автомобиля и лобового стекла.

Так же можно затонировать авто атермальной пленкой. Но сперва, следует уточнить у ГАИ, на счет разрешения на такую тонировку.

Она представляет собой разновидность тонировки, которая состоит из нескольких частей (один слой защищает от ультрафиолета, а другой поглощает инфракрасные лучи)

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  • Сегодня, 09:28
  • DTV
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