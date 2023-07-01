Главное управление по чрезвычайным ситуациям напоминает, как защитить себя в жару:
– пейте больше жидкости;
– носите свободную, лёгкую, светлую одежду;
– ограничьте физическую активность;
– откажитесь от алкоголя;
– ограничьте пребывание на солнце с 11 до 17 часов;
– носите головной убор.
Если вы или человек рядом почувствовали себя плохо, звоните на линии «103» или «101».
Госавтоинспекция Приднестровья обращает внимание водителей транспортных средств:
– в жару, перед тем как отправиться в путь, проветрите салон;
– не оставляйте в машине детей без присмотра;
– не садитесь за руль в утомлённом или болезненном состоянии.
Будьте предусмотрительны! Берегите себя!
Как спастись от жары в автомобиле. Проблема, довольно распространенная. Это хорошо если у вас в комплектации автомобиля предусмотрен, а как быть тем, у кого его нет? Или вдруг он вышел из строя?
Как продержаться в автомобиле в жару Самый первый и самый распространённой совет — это открыть окна авто.
Открывать все окна не рекомендуется, так как в салон автомобиля большим количеством будет попадать пыль с улицы, насекомые, которые могут мешать воителю.Плюс к этому вы можете продуть голову, шею и уши.
Рекомендуется приоткрывать окна по диагонали, например водительское окно и заднего правого пассажира. Еще один самый распространённый метод, это изначально стараться припарковать автомобиль в теньке, в недоступном для солнца месте, чтобы салон не успевал нагреться.
Всё приятнее садится в машину, где просто теплый воздух, который можно прогнать потоком воздуха открыв окна.
Чем «залезать в духовку и садиться на раскалённую сковородку, в которой невозможно держаться за ручку.»
Ещё один дешевый способ, если нет так много мест с теньком, это пользоваться дополнительными покупными шторками и чехлами для автомобиля и лобового стекла.
Так же можно затонировать авто атермальной пленкой. Но сперва, следует уточнить у ГАИ, на счет разрешения на такую тонировку.
Она представляет собой разновидность тонировки, которая состоит из нескольких частей (один слой защищает от ультрафиолета, а другой поглощает инфракрасные лучи)