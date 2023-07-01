Турнир проходил в подмосковном Жуковском. Тираспольчанин Николай Орлов показал 4-й результат. Дмитрий Тарабин завоевал бронзу. Тарабин начинал свою карьеру в Тираспольской СДЮШОР №2, ныне выступает за Краснодарский край.
Тираспольчанин Николай Орлов показал результат 74 метра 84 см. На третьей ступеньке пьедестала – Дмитрий Тарабин, который начинал свою карьеру в Тираспольской СДЮШОР, а ныне выступает за Краснодарский край. Он метнул снаряд на 76 метров. Чемпионом с гроссмейстерским результатом 80 метров 44 см стал Борис Бездольный.
Кубок Росси по легкой атлетике проходит в подмосковном Жуковском. Это 14 этап «Королева спорта». Российские легкоатлеты находятся под санкциями и не могут принимать участие в международных стартах.
В прошлом году для полноценной соревновательной практики была организована серия турниров «Королева спорта». Она состоит из 18 турниров и финала — спартакиады в Екатеринбурге.