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Рабочее совещание Президента с руководителями органов госвласти и управления

Рабочее совещание Президента с руководителями органов госвласти и управления
Фото: пресс-служба Президента ПМР

В ходе селекторного совещания главы государственных администраций городов и районов республики проинформировали Президента о текущем положении дел на местах, сообщили о выполнении действующей программы капитальных вложений. Вадим Красносельский напомнил о запланированном на среду совещании, которое будет посвящено проекту ФКВ-2024. Глава государства отметил, что представленный его вниманию предварительный вариант документа требует доработки, сообщает пресс-служба главы государства.

При формировании перечня объектов, предполагаемых к включению в госпрограмму обновления социальной инфраструктуры, учли заявки, общая сумма финансирования которых составила бы порядка 900 миллионов рублей. Планируемые к выделению из госбюджета на эти цели средства не должны превышать 2% ВВП в год, напомнил Вадим Красносельский. То есть речь идет о трети данной суммы. Таким образом, правительственная версия проекта является скорее планом на среднесрочную – трехлетнюю – перспективу. Такой документ тоже необходим, считает руководитель страны. Сейчас предстоит выделить из общего списка объектов первоочередников, работы на которых проведут в 2024 году. Отстаивать участие конкретных объектов в программе капитальных вложений будущего года будут главы государственных администраций и руководители министерств и ведомств. Такая практика действует на протяжении нескольких лет существования ФКВ.

Затронули на совещании дорожно-строительную тематику. Обсудили конкретные участки – ремонтируемые и те, что требуют срочного внимания. Даны текущие поручения, в том числе связанные с научным подходом к проведению работ в дорожной отрасли. Вадим Красносельский обратил внимание на тот факт, что в сфере профессионального образования, а также в научно-исследовательском секторе это направление практически не представлено. Ректор ПГУ Владислав Соколов подтвердил, что ни одна из 21 НИЛ госуниверситета не связана напрямую с дорожно-строительной сферой. Учитывая, дороговизну импортируемых нефтепродуктов, необходимых для производства асфальта, и доступность используемых в дорожной отрасли инертных материалов, добываемых на территории Приднестровья, нужно развивать второе направление, нацелил Глава государства, подчеркнув, что речь идет не о полном отказе от асфальтирования, а об обоснованном сочетании. ПГУ и правительству предстоит выработать для дорожной отрасли республики научно обоснованные методики производства, которые будут учитывать современные тенденции и местные ресурсные возможности. К сотрудничеству планируют привлечь специалистов Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, с которым у приднестровского вуза налажены рабочие контакты.
  • Сегодня, 12:04
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