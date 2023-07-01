Санаторий «Молдова» в Одессе может быть возвращен в государственную собственность Молдовы после того, как суд в Украине отменил все решения, принятые с 2019 года по настоящее время, и отправил дело на новое рассмотрение.
В конце прошлого года Агентство публичной собственности РМ наняло на тендере еще одного юриста в Украине, который взял дело на себя. Вместе с представителями АПП он предпринял ряд процессуальных действий и добился пересмотра уголовного дела, сообщает jurnaltv.md.
Отметим, что Республика Молдова потеряла в первой и второй инстанциях дело об одесском санатории.
Jurnal TV провел расследования, в ходе которых выяснилось, что санаторий «Молдова» и расположенное поблизости здание консульства в Одессе попали под пристальные взгляды групп интересов из Республики Молдова и Украины, стремившихся получить контроль над этой государственной собственностью миллионной стоимости.
Отметим, что в первой и второй инстанциях дело об одесском санатории страна проиграла. Однако повторное дело уже отправили в суд.